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FETÖ'den gözaltına alınan ünlü çikolatacı 1 milyon lira kefaletle serbest

FETÖ’nün finans kaynaklarına yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Elvan Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Kadiroğlu, 1 milyon lira kefaletle serbest bırakıldı.

06 Mart 2018, Salı 09:15
FETÖ'den gözaltına alınan ünlü çikolatacı 1 milyon lira kefaletle serbest
FETÖ’nün finans kaynaklarına yönelik soruşturmalar kapsamında, Bank Asya’ya örgüt elebaşının talimatı doğrultusunda İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin hesaplarından 7 milyon 400 bin lira aktarılmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan Birlik Başkan Yardımcısı Elvan Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Kadiroğlu, 1 milyon lira kefaletle serbest bırakıldı.

Soruşturmada Birlik Başkanı Zekeriya Mete ve Genel Sekreter yardımcısı Alparslan Arduç tutuklanmış, hakkında gözaltı kararı alınan Kadiroğlu teslim olmuştu. 


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