FETÖ'den gözaltına alınan ünlü çikolatacı 1 milyon lira kefaletle serbest

Serap Belovacıklı

FETÖ’nün finans kaynaklarına yönelik soruşturmalar kapsamında, Bank Asya’ya örgüt elebaşının talimatı doğrultusunda İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin hesaplarından 7 milyon 400 bin lira aktarılmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan Birlik Başkan Yardımcısı1 milyon lira kefaletle serbest bırakıldı.Soruşturmada Birlik Başkanı Zekeriya Mete ve Genel Sekreter yardımcısı Alparslan Arduç tutuklanmış, hakkında gözaltı kararı alınan Kadiroğlu teslim olmuştu.