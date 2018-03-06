FETÖ'den gözaltına alınan ünlü çikolatacı 1 milyon lira kefaletle serbest

FETÖ’nün finans kaynaklarına yönelik soruşturmalar kapsamında, Bank Asya’ya örgüt elebaşının talimatı doğrultusunda İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin hesaplarından 7 milyon 400 bin lira aktarılmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan Birlik Başkan Yardımcısı Elvan Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Kadiroğlu,
1 milyon lira kefaletle serbest bırakıldı.
Soruşturmada Birlik Başkanı Zekeriya Mete ve Genel Sekreter yardımcısı Alparslan Arduç tutuklanmış, hakkında gözaltı kararı alınan Kadiroğlu teslim olmuştu.
Serap Belovacıklı