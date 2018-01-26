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FETÖ'den KHK ile kapatılan 6 sendikanın 13 yöneticisi tutuklandı

FETÖ'den KHK ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 6 sendikada yöneticilik yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 51 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

FETÖ'den KHK ile kapatılan 6 sendikanın 13 yöneticisi tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 6 sendikada yöneticilik yapan 51 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 23'ü tutuklanmaları, 28'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan şüphelilerden 13'ü Sincan Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, KHK ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 6 sendikada yöneticilik yapan 68 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 19 Ocak'ta 11 ilde düzenledikleri operasyonda zanlılardan 51'ini gözaltına almıştı.


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