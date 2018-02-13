15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

FETÖ'den yargılanan öğretmene 7 yıl hapis cezası

Malatya'da hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

FETÖ'den yargılanan öğretmene 7 yıl hapis cezası
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski öğretmen, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklu yargılanan eski öğretmen Ali İhsan Savaş ile avukatları katıldı.

Telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock tespit edilen ve programa 976 kez erişimde bulunduğu belirlenen Savaş, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Davaya bakan cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın ByLock kullanıcısı olması, Bank Asya'daki yoğun hesap hareketliliği ve kuvvetli delil durumunun dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, "ByLock kullanmadım, örgütle hiçbir ilgim ve alakam olmadı. Bu nedenle etkin pişmanlık hükümlerinden de yararlanmak istemiyorum. Tutuklu kaldığım süre boyunca ailem mağdur oldu. 5 aylık rahatsızlığı bulunan çocuğum var, tahliyemi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD SDG’ye (PYD/PKK) geniş mali yardımlar yaptı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD SDG’ye (PYD/PKK) geniş mali yardımlar yaptı
Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı sürüyor! Çatışma anları görüntülendi

Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı sürüyor! Çatışma anları görüntülendi
Yunanistan eski bakanından şok sözler: En iyi Türk ölü Türk'tür

Yunanistan eski bakanından şok sözler: En iyi Türk ölü Türk'tür
Trafik kazasında ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Suriye'den atılan roket yaşlı adamın önüne düştü

Suriye'den atılan roket yaşlı adamın önüne düştü
NATO’dan Afrin mesajı: Türkiye'nin kaygıları meşru

NATO’dan Afrin mesajı: Türkiye'nin kaygıları meşru
Son dakika! Rusya: Kürtlerin Suriye sürecine katılmasını destekliyoruz

Son dakika! Rusya: Kürtlerin Suriye sürecine katılmasını destekliyoruz
Selahattin Demirtaş Ankara'ya götürüldü

Selahattin Demirtaş Ankara'ya götürüldü
Son dakika! Enis Berberoğlu'nun cezası belli oldu

Son dakika! Enis Berberoğlu'nun cezası belli oldu
Meteoroloji'den Ege'ye fırtına uyarısı

Meteoroloji'den Ege'ye fırtına uyarısı
YPG/PKK evlerden saldırıyor

YPG/PKK evlerden saldırıyor