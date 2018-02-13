FETÖ'den yargılanan öğretmene 7 yıl hapis cezası

Serap Belovacıklı

Malatya'dayönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski öğretmen, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklu yargılanan eski öğretmen Ali İhsan Savaş ile avukatları katıldı.Telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock tespit edilen ve programa 976 kez erişimde bulunduğu belirlenen Savaş, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.Davaya bakan cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın ByLock kullanıcısı olması, Bank Asya'daki yoğun hesap hareketliliği ve kuvvetli delil durumunun dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.Son sözü sorulan sanık, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, "ByLock kullanmadım, örgütle hiçbir ilgim ve alakam olmadı. Bu nedenle etkin pişmanlık hükümlerinden de yararlanmak istemiyorum. Tutuklu kaldığım süre boyunca ailem mağdur oldu. 5 aylık rahatsızlığı bulunan çocuğum var, tahliyemi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.Mahkeme heyeti sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.AA