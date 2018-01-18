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FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni tutuklandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan Tavus Bin Keysan Gülen, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla tutuklandı

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni tutuklandı
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince Ümraniye'de gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDI


Yenikent Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Gülen, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Gülen, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla tutuklandı.

AA


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