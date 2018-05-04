FETÖ Emniyet yapılanması davasında sanıklara ceza yağdı

Büşra Kamış

Aralarında müdürler, eski şube müdürleri, emniyet amirleri ve komiserlerin de bulunduğu 44 sanıktan 32'sine 2 yıl 6 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Diğer sanıklardan 9'u beraat ederken, firarda olan 3'ünün ise dosyaları ayrılıp, yakalanmalarının beklenmesine karar verildi.3. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna dönüştürülen EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde görülen davaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar ve sanık yakınları katıldı. Duruşmada sanıklar ve avukatları son savunmalarını yaptı, suçlamaları kabul etmeyip beraatlerini istedi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyetinin kararında, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde komiser yardımcısı olarak görev yapan ve emrindeki polislere "Darbeciler gelirse selam durup 'buyurun' diyeceğiz, tanklar gelirse sakın sıkmayın" dediği ileri sürülen Nail S. ile Ali A.'ya 8 yıl 9'ar ay hapis cezası verdi. Heyet, 30 sanığa da 2 yıl 6 ay ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verdi. 9 sanık ise beraat etti. Davada, firari sanıklar Ayşe Nazal, Gürdal Nazal ve Kasım Karaca hakkındaki kamu davasının dosyadan ayrılması ve haklarındaki yakalama kararının infazının beklenmesine de karar verildi.