15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

FETÖ Emniyet yapılanması davasında sanıklara ceza yağdı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün Emniyet yapılanmasına yönelik 23'ü tutuklu 44 sanığın yargılandığı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davadan karar çıktı.

FETÖ Emniyet yapılanması davasında sanıklara ceza yağdı
Aralarında müdürler, eski şube müdürleri, emniyet amirleri ve komiserlerin de bulunduğu 44 sanıktan 32'sine 2 yıl 6 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Diğer sanıklardan 9'u beraat ederken, firarda olan 3'ünün ise dosyaları ayrılıp, yakalanmalarının beklenmesine karar verildi. 

3. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna dönüştürülen EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde görülen davaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar ve sanık yakınları katıldı. Duruşmada sanıklar ve avukatları son savunmalarını yaptı, suçlamaları kabul etmeyip beraatlerini istedi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyetinin kararında, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde komiser yardımcısı olarak görev yapan ve emrindeki polislere "Darbeciler gelirse selam durup 'buyurun' diyeceğiz, tanklar gelirse sakın sıkmayın" dediği ileri sürülen Nail S. ile Ali A.'ya 8 yıl 9'ar ay hapis cezası verdi. Heyet, 30 sanığa da 2 yıl 6 ay ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verdi. 9 sanık ise beraat etti. Davada, firari sanıklar Ayşe Nazal, Gürdal Nazal ve Kasım Karaca hakkındaki kamu davasının dosyadan ayrılması ve haklarındaki yakalama kararının infazının beklenmesine de karar verildi. 

İHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
Alkol fiyatları: Rakı, votka, cin ne kadar oldu? Sigaraya zam geldi mi?

Alkol fiyatları: Rakı, votka, cin ne kadar oldu? Sigaraya zam geldi mi?
Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz kimdir?

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz kimdir?
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’ye yurtdışı yasağı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’ye yurtdışı yasağı
İstanbul'da yarın bu yollara dikkat!

İstanbul'da yarın bu yollara dikkat!
Muharrem İnce babasını mezarını ziyaret etti

Muharrem İnce babasını mezarını ziyaret etti
Ankara Mamak'ta sel baskını!

Ankara Mamak'ta sel baskını!

Salih Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdi

Salih Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdi
Marmaris sahilleri doldu taştı

Marmaris sahilleri doldu taştı
Türkiye'den ABD'ye Afrin yanıtı

Türkiye'den ABD'ye Afrin yanıtı
Bekir Bozdağ: Seçimin kazananı belli, kaybeden CHP içinde kim olacak?

Bekir Bozdağ: Seçimin kazananı belli, kaybeden CHP içinde kim olacak?