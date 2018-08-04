FETÖ firarisi eski pilot yol uygulamasında yakalandı

Nevşehir’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan eski pilot yakalandı

04 Ağustos 2018, Cumartesi 21:03
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Hacıbektaş ilçesi girişinde

yaptığı yol uygulamasında, kimlik kontrolü yapılan Mesut K’nin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı tespit edilince gözaltına alındı.

İSTANBUL'A GÖNDERİLECEK

Hava Kuvvetleri Komutanlığında yüzbaşı rütbesindeyken ihraç edildiği belirtilen Mesut K, jandarmadaki işlemlerinin ardından Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Zanlının, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul’a gönderileceği öğrenildi.


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