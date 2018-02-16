15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

FETÖ'nün Aliağa İmamı yakalandı

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY'nin) sözde 'Aliağa imamı' olduğu belirtilen F.M.T., polis tarafından yakalandı

FETÖ'nün Aliağa İmamı yakalandı
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin sözde 'Aliağa imamı' olduğu belirtilen F.M.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

F.M.T.'nin örgüt yöneticisi olarak yurt içi ve yurt dışı geziler ile sohbetler düzenlediği, yüksek miktarlarda himmet topladığı, yurt dışı gezilerine örgütün diğer üst düzey yöneticileriyle birlikte katıldığı kaydedildi.


FETÖ'NÜN ALİAĞA İMAMININ EŞİ DE TUTUKLANMIŞTI


Şüphelinin eşi M.T. ise 1 yıl aşkın bir süre önce, polis tarafından yakalanmış, sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı. M.T.'nin Aliağa'nın önde gelen üst düzey iş adamları, siyasiler, daire amirleri ve bürokratların eşleri de dahil olmak üzere, kadın yapılanmasının sözde 'Aliağa ablası' olduğu belirtilmişti.

DHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı

FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı
Son Dakika... Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel serbest bırakıldı

Son Dakika... Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel serbest bırakıldı
Dolmabahçe Sarayı hazineleri ziyaretçiyle buluşacak

Dolmabahçe Sarayı hazineleri ziyaretçiyle buluşacak
FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon
4 bin lira başlık parasıyla kaçarken kıskıvrak yakalandı

4 bin lira başlık parasıyla kaçarken kıskıvrak yakalandı
Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye için sert ifadeler

Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye için sert ifadeler
Özel Birlikler Cinderes'i kuşattı... Çatışma var

Özel Birlikler Cinderes'i kuşattı... Çatışma var
e devlet alt üst soyağacı sorgulama ekranı- Sorgulamak için tıklayın

e devlet alt üst soyağacı sorgulama ekranı- Sorgulamak için tıklayın
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Tillerson ortak basın toplantısı düzenledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Tillerson ortak basın toplantısı düzenledi
Adıyaman’da sosyal medyada terör propagandasına 5 gözaltı

Adıyaman’da sosyal medyada terör propagandasına 5 gözaltı
Afrin'de şehit sayısı kaç oldu? Zeytin Dalı Harekatı 28. gün

Afrin'de şehit sayısı kaç oldu? Zeytin Dalı Harekatı 28. gün