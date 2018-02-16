FETÖ'nün Aliağa İmamı yakalandı



FETÖ'NÜN ALİAĞA İMAMININ EŞİ DE TUTUKLANMIŞTI

Can Hakman

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin sözde '' olduğu belirtilen F.M.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.F.M.T.'nin örgüt yöneticisi olarak yurt içi ve yurt dışı geziler ile sohbetler düzenlediği, yüksek miktarlarda himmet topladığı, yurt dışı gezilerine örgütün diğer üst düzey yöneticileriyle birlikte katıldığı kaydedildi.Şüphelinin eşi M.T. ise 1 yıl aşkın bir süre önce, polis tarafından yakalanmış, sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı. M.T.'nin Aliağa'nın önde gelen üst düzey iş adamları, siyasiler, daire amirleri ve bürokratların eşleri de dahil olmak üzere, kadın yapılanmasının sözde 'Aliağa ablası' olduğu belirtilmişti.DHA