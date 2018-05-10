FETÖ'nün dershane çalışanlarına soruşturma: 93 gözaltı kararı

Can Hakman

Alınan bilgiye göre,nca, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile faaliyetine son verilen birnin eski yönetici ve çalışanı 93 kişi hakkındaalındı.KHK ile kapatılan Özel Söğüt Eğitim Yayın Bilgisayar Turizm İnşaat Ticaret AŞ'nin eski yönetici ve çalışanı olan 93 kişinin yakalanması için sabah saatlerindebaşlatıldı.Şüphelilerin 48'inin Ankara'da, 41'inin diğer illerde olduğu, 4'ünün ise yurt dışında bulunduğu öğrenildi.