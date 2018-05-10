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FETÖ'nün dershane çalışanlarına soruşturma: 93 gözaltı kararı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, KHK ile faaliyetine son verilen bir dershanenin eski yönetici ve çalışanı 93 kişi hakkında gözaltı kararı alındı

10 Mayıs 2018, Perşembe 11:07
FETÖ'nün dershane çalışanlarına soruşturma: 93 gözaltı kararı
Alınan bilgiye göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile faaliyetine son verilen bir dershanenin eski yönetici ve çalışanı 93 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

KHK ile kapatılan Özel Söğüt Eğitim Yayın Bilgisayar Turizm İnşaat Ticaret AŞ'nin eski yönetici ve çalışanı olan 93 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin 48'inin Ankara'da, 41'inin diğer illerde olduğu, 4'ünün ise yurt dışında bulunduğu öğrenildi. 


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