FETÖ'nün dershane çalışanlarına soruşturma: 93 gözaltı kararı

Alınan bilgiye göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı
nca, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile faaliyetine son verilen bir dershane
nin eski yönetici ve çalışanı 93 kişi hakkında gözaltı kararı
alındı.
KHK ile kapatılan Özel Söğüt Eğitim Yayın Bilgisayar Turizm İnşaat Ticaret AŞ'nin eski yönetici ve çalışanı olan 93 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon
başlatıldı.
Şüphelilerin 48'inin Ankara'da, 41'inin diğer illerde olduğu, 4'ünün ise yurt dışında bulunduğu öğrenildi.
Can Hakman