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FETÖ'nün Dikili imamına 15 yıl hapis

İzmir'de, FETÖ/PDY soruşturma kapsamında hakkında dava açılan örgütün sözde Dikili ilçe imamı olan sanık, "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün Dikili imamına 15 yıl hapis
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında yargılanan örgütün sözde Dikili ilçe imamı olduğu belirlenen sanığa "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıl hapis cezası verildi.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık eski öğretmen Rasim Kocabaş ve avukatı katıldı.

İddia makamı, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalarda dinlenilen tanık beyanlarına göre, örgüt şemasında FETÖ'nün sözde Dikili ilçe imamı olan sanığın örgüt yöneticisi olduğu, KHK ile kapatılan Aktif-Sen'e üyeliğinin ve örgütün yayın organlarına aboneliğinin bulunduğu gibi hususların göz önünde bulundurularak "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan hapisle cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.


SUÇLAMALARI REDDETTİ


Son sözü sorulan Kocabaş, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Kimseden emir almadım, kimseye emir vermedim. Tanıklar bana iftira atmaktadır. Suçlamaları reddediyorum. Devlet memuruyum, suçsuzum, 16 aydır tutukluyum. Tahliye ve beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, Kocabaş'ın FETÖ/PDY'nin sözde Dikili ilçe imamı olması nedeniyle "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçunun sabit görüldüğünü, bu konumu göz önünde bulundurularak örgütteki yeri, meydana getirebileceği tehlike ve zararın boyutu, suçun işleniş şekli ve kastın yoğunluğundan 10 yıl hapisle cezalandırıldığını açıkladı.

Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) ilgili madde gereğince bu cezayı yarı oranında artırarak 15 yıla hapis cezasına yükselten heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. 


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