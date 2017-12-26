FETÖ'nün futbol yapılanması çözülüyor!

UĞUR BORAL SOHBETLERİ ANLATTI

Eski futbolcu Uğur Boral FETÖ itirafçısı oldu, isim verdi

BANK ASYA’YA 950 BİN LİRA

İKİSİ FENERBAHÇE'DE OYNUYOR

EN BÜYÜĞÜ ÜÇ İMAM

Erdinç Şahin

’nün futbol dünyasındaki yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında eskifutbolcugözaltına alınmıştı. ByLock’çu olduğu belirlenen Bekir İrtegün örgütle olan bağını ve futbol dünyasına ilişkin çok kritik bilgiler verdi.Bekir’in ismini verdiği diğer iki isimden birisidiğeri ise şu ande oynayan milli futbolcu. Soruşturma kapsamında ifadesi alınanile bağlantısını tek tek anlatarak itirafçı oldu. Boral emniyette verdiği ifade de 2003 yılında Gençlerbirliği’nde oynadığı sırada FETÖ ile tanıştığını, sohbetlerine katıldığını söyledi. Boral kendi döneminde sohbetlere gelen futbolcuların adını tek tek verdi.Uğur Boral’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün finans ayağı olan Bank Asya’ya 17-25 Aralıktan sonra 950 bin lira para yatırdığı tespit edildi.Uğur Boral kendi döneminde sohbetlere gelen futbolcuların adını tek tek verdi.İrtegün’ün ifadeleri kapsamında kalecitutuklanarak cezaevine konuldu.savcıya çok ünlü 4 futbolcunun ismini verdi. Bu futbolculardan ikisi hala Fenerbahçe’de oynuyor. Ünlü futbolcular bir defa örgütün sohbetine katılmış. İki ismin terör örgütüyle başka bir ilişkisi tespit edilemedi. Bu yüzden soruşturmada şüpheli olmayacakları öğrenildi.Futbol imamı Ali Şenel’e bağlı 3 ayrı imamın da olduğu tespit edildi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Anadolu kulüpleri ile Amatör Futbol kulüplerin ayrı ayrı imamların olduğu tespit edildi. Futbolu yapılandıran imamlar özellikle transfer süreçlerinde devreye giriyor. Futbolcunun transfer olmadan önce uğrayacağı ilk durağı takımların imamları olduğu öğrenildi. İmamlarının dördünün de Bylock kullanıcısı oldukları belirlendi.(Akşam)