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FETÖ’nün hijyen evlerine operasyon: 23 gözaltı

Karabük’te FETÖ/PDY operasyonu kapsamında hijyen evine baskın yapıldı

FETÖ’nün hijyen evlerine operasyon: 23 gözaltı
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında örgütçe "hijyen" evi olarak tabir edilen 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

GÖZALTINA ALINDILAR


Örgütün üst düzey yöneticileri olduğu tespit edilen A.B., M.A., O.K.Ş., M.E.G., M.H., B.B., E.P., A.F.A., M.Ş., isimli 9 şahıs sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorguları yapılmak üzere Karabük Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Operasyonda ikametlerde kalan ve FETÖ/PDY ile iltisaklı bulunan 23 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
 

ÖRGÜT DÖKÜMANLARI ELE GEÇİRİLDİ


Yapılan operasyonda yapılan aramalarda çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.
 


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