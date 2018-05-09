FETÖ’nün hijyen evlerine operasyon: 23 gözaltı

GÖZALTINA ALINDILAR

ÖRGÜT DÖKÜMANLARI ELE GEÇİRİLDİ

Mine Bozkurt

tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında örgütçe "hijyen" evi olarak tabir edilen 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.Örgütün üst düzey yöneticileri olduğu tespit edilen A.B., M.A., O.K.Ş., M.E.G., M.H., B.B., E.P., A.F.A., M.Ş., isimli 9 şahıs sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorguları yapılmak üzere Karabük Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Operasyonda ikametlerde kalan veile iltisaklı bulunan 23 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.Yapılan operasyonda yapılan aramalarda çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.