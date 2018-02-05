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FETÖ'nün izdivaç ablasının yazışmaları ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukat yapılanması  kapsamında hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan avukat Özge Elif  Hendekçi'nin örgütün "izdivaç ablası" olduğu belirtilerek, sanığın tutuklanmamak  ya da tutuklanması durumunda mağduriyet algısı oluşturmak için hamile kaldığının  değerlendirildiği kaydedildi. Dava dosyasında yer alan sanık Hendekçi'nin diğer örgüt üyeleri ile  ByLock yazışmaları ise şoke etti.

FETÖ'nün izdivaç ablasının yazışmaları ortaya çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün avukat yapılanması kapsamında avukat Özge Elif Hendekçi hakkında  yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan ve gönderildiği mahkemece kabul edilen  25 sayfalık iddianamede, sanığın FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 17 Ağustos  2017'de gözaltına alındığı, 23 Ağustos 2017'de ise adli kontrol şartıyla serbest  bırakıldığı anlatıldı.

Sanık Hendekçi hakkında 2017 yılı içerisinde emniyete gelen ihbara yer verilen iddianamede, ihbarda, "Hendekçi'nin FETÖ'cü olduğu, örgüt evlerinde  kaldığı ve ByLock programı kullandığı" bilgisine yer verildiği belirtildi.

Soruşturma sürecinde sanık Hendekçi'nin annesi adına kayıtlı hat ile  26 Aralık 2014'ten itibaren ByLock programını kullandığı anlatılan iddianamede,  soruşturmada yer alan başka bir şüphelinin, Hendekçi hakkındaki beyanlarına da  yer verildi. Söz konusu şüpheli, Hendekçi'nin örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'i  savunur nitelikte söylemlerde bulunduğunu, ByLock programını kullandığını  söyledi.

İddianamede, Hendekçi'nin ifadesinde, ByLock programını kullanmadığını  ve örgütle iş ilişkisi dışında irtibatının olmadığını iddia ettiği kaydedildi.


ÖRGÜTÜN HAMİLE TAKTİĞİ


Ülke çapında FETÖ soruşturmaları kapsamında, kadın şüphelilerin çoğu  kez operasyon ve soruşturma zamanlarında hamile olduklarının tespit edildiği  aktarılan iddianamede, örgütün insani ve vicdani bir durum olan hamilelik  olgusunu kullanarak, evli olanlara, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinden  kurtarmak yahut daha hafif şekilde atlatmalarını sağlamak amacıyla hamile  kalmaları talimatı verdiği vurgulandı.

Sanık Hendekçi'nin gözaltına alındığında hamile olduğunun anlaşıldığı  belirtilen iddianamede, şüphelinin nüfus kaydı incelendiğinde 22 Ocak 2017'de  evlendiği, 10 Mart 2017'de ise yaklaşık 1,5 ay sonra boşandığının tespit edildiği  anlatıldı.

Hendekçi'nin evlenip hamile kalmasının ByLock programını kullanması  nedeniyle ağır soruşturma tedbirlerinin uygulanmamasına, uygulanması halinde de  mağduriyete dair örgüt propagandasına yönelik (tutuklama) örgütsel taktik ve  strateji kapsamında gerçekleştiğinin değerlendirildiği vurgulanan iddianamede,  dava dosyasında sanığın ByLock yazışmalarına ve gruplarına ilişkin bilgilerin yer  aldığı belirtildi.

İddianamede, sanık Özge Elif Hendekçi'nin, söz konusu ByLock  yazışmalarında, avukatlık görevi yanında aynı zamanda irtibatlı olduğu şahıslara  ilişkin örgütsel evlilikleri organize misyonunun da kendisine verildiği,  yazışmaların çoğunlukla bu minvalde olduğunun görüldüğü kaydedildi. İddianamede,  sanığın bu nedenle üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5  yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.


BYLOCK YAZIŞMALARI ŞOKE ETTİ


Dava dosyasında yer alan sanık Hendekçi'nin diğer örgüt üyeleri ile  ByLock yazışmalarından bazıları şöyle:

- ''Bu kızımız çok iyi bir kız...ama malum yaşı biraz büyüdü. Artık  evlenmesi lazım''

- ''Başörtüsünü açar mı ? Açarsa tc lazım açamazsa benim bulmam zor  Özge''

- ''Yine aklımda bulunsun ama Ankara'da şakirt biri varmış. Abiyle bi  konuşacaklar ne dersin''

- "Reyhanın eşi birimde''

- ''Başörtüsü açmayacaksın bölgede olan biri olu mu demiş''

- ''Rimeli sürüp pantolonumu giyip gelirim''

- ''Merhaba Özge, Konya'dan olan biri var. Sana bahsettiğim vardı ya o  küçük''

- ''Çocuk birkaç yaş küçük olsa diyo''

- ''Zamanın şakirdi işte..''

- ''Başını açarsa ve maddiyat önemli değil derse birime sorabilirim.''

- ''Kakaodan beni ekle kimliğim, kutakilu''

-  ''Sana bir kurban gönderiyorum''

- ''Boy, kilo, ve resim ayrıntılarını yollayacağım''

- ''Abla bu arkadaşı bölgeye versen...başını açamaz ama izdivacı  önemli. Ailesi bastırıyormuş dışardan biri olsun istemiyormuş''

- ''Meslek farketmez, vazife yapmış biri''

- ''Gönderdiğin kızı verdim birşey çıkar....''

- ''Erzincanlı, Hukuk mezunu, doğulu Kürt olabilir sıkıntı yok.  Başörtüsü açılması gerekiyorsa olur''

- ''Esmer olursa iyi olurmuş illa kriter istenirse bu olsun dedi''

- ''Ceza notu simli dökümanın tüm avukat abiler ile tüm tutuklu  sanıklar ile paylaşılması gerekmektedir''

Dava dosyasında, sanığın ByLock'ta bulunduğu grupların yanı sıra  aralarında avukat, polis ve kamu görevlilerin de bulunduğu ''ByLock arkadaşları''  da yer alıyor.

Bu arada sanık Hendekçi, bir dönem FETÖ'nün yasa dışı dinleme  davasında sanık polislerin avukatlığını da yapıyordu.


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