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FETÖ'nün kaç okulu kapatıldı? Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz açıkladı

Duyarlı vatandaşlar FETÖ'nün kaç tane okulunun kapatıldığını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye genelinde FETÖ gerekçesiyle bin 69 özel okulun kapatıldığını açıkladı 

28 Şubat 2018, Çarşamba 13:33
FETÖ'nün kaç okulu kapatıldı? Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz açıkladı
Herkes o soruyu merak ediyor: FETÖ'nün kaç okulu kapatıldı? Bu vesileyle CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer soru önergesinde, “FETÖ gerekçesiyle kapatılan okul sayısı kaçtır?” diye sordu.

Soru önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 20 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde FETÖ gerekçesiyle kapatılan özel okul sayılarının, okul öncesinde 87, ilkokulda 274, ortaokulda 306 ve lisede 402 olmak üzere toplam bin 69 olduğunu açıkladı.


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