FETÖ'nün 'mahrem ablalarına' operasyon: 9 gözaltı

Trabzon
merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması
'nın (FETÖ/PDY
) "mahrem ablalarına" yönelik operasyonda 9 kadın şüpheli gözaltına alındı.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen soruşturma kapsamında kadın emniyet personeli ile emniyet mensuplarının eşlerine "mahrem ablalık" yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Trabzon
merkezli 10 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kadın zanlı yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA
Nazlı Erdol