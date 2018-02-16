FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'
nın (FETÖ/PDY
) mahrem askeri örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'
nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Ankara
, İstanbul
, İzmir
, Kayseri
, Konya
, Bursa
, Tekirdağ
, Bolu
, Hatay
, Kocaeli
, Edirne
, Hakkari
, Şırnak
, Çanakkale
, Manisa
ve Ağrı
illerinde haklarında gözaltı kararı verilen 1 üsteğmen, 2'si görevinden ihraç edilen 3 teğmen, 13 astsubay ve 3 sivil olmak üzere 20 şüpheliden 14'ü yakalandı.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü
ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan zanlıların işlemleri sürüyor.
AA
Nazlı Erdol