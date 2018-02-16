FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı

Nazlı Erdol

nın) mahrem askeri örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı.nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelikveillerinde haklarında gözaltı kararı verilen 1 üsteğmen, 2'si görevinden ihraç edilen 3 teğmen, 13 astsubay ve 3 sivil olmak üzere 20 şüpheliden 14'ü yakalandı.ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan zanlıların işlemleri sürüyor.