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FETÖ'nün mahrem imamı Hüseyin Türk'ün hücresinden örgüt talimatı çıktı

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Gölbaşı'nı bombalayıp 44 polisi şehit eden FETÖ'nün mahrem imamı Hüseyin Türk'ün hücresinde örgütün talimatı çıktı

FETÖ'nün mahrem imamı Hüseyin Türk'ün hücresinden örgüt talimatı çıktı
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü’ndeki olaylara ilişkin davanın sanıkları arasında yer alan Hüseyin Türk, üste pilot kurmay yüzbaşı ve F-16 pilotu olarak görev yapıyordu. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç tarafından hazırlanan iddianamede Türk’ün Akıncı eksenli olayların başaktörlerinden biri olduğu ifade edildi.

İddianamede, Türk’ün, 16 Temmuz 2016’da 03.24 ve 03.25’te ‘Aslan 6’ kodunu kullanan F-16 uçağı ile TBMM’ye 2 bomba atarak 32 kişiyi yaraladığı, ‘Aslan 3’ kodunu kullanan F-16 uçağı pilotu Uğur Uzunoğlu ile bir adet GBU-10 bombasını Gölbaşı’nda bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Daire Başkanlığı’na attığı ve 44 kişiyi şehit edip 36 kişiyi yaraladığı belirtildi. Türk’ün aynı gün 4 bomba atarak TÜRKSAT tesislerinde hasar oluşmasına neden olduğu da kaydedildi.
 

‘KİME AİT BİLMİYORUM’


Örgüt içinde geleceğin Hava Kuvvetleri Komutanı olarak lanse edilen, aynı zamanda “mahrem imam” olduğu tespit edilen Türk, Sincan F Tipi Cezaevi’nde 22 Şubat 2018’de bir görüş yaptı. Görüş sonrası odasına gelen Türk’ün dosyasından çıkardığı bir notu parçalara ayırarak çöp kutusuna attığı görüldü. Bunun üzerine infaz koruma memurları çöp kutusundan topladıkları kâğıt parçalarını bantla bir araya getirdi. Notun örgütsel mesajlar içerdiğinin görülmesi üzerine, Türk’e notun kime ait olduğu soruldu. Türk kendini, “Bana ait değil. Oda değişikliğinden sonra Kuran içinde buldum, okudum, dosyalarımın arasına koydum. Disiplin cezası almamak için yırtıp çöpe attım. Kime ait olduğunu bilmiyorum” sözleriyle savundu. 


‘GÖREVLER VERİLECEK’’


Notta özetle şu ifadelerin olduğu öğrenildi: “Kardeşlerim sizlerle görev yapmak benim için büyük bir onurdur. Sizin gibi yiğitler az bulunur. (...) Rütbelerimizi almış olabilirler, olsun aldırmıyorum. Allah hepimizi kardeşliğe terfi ettirdi, bundan büyük rütbe mi olur. Buraların bize Allah’ın lütfu olduğunu bilmek insana çok daha fazla güç veriyor. Bu günler Allah’ın izni ve inayetiyle elbet bir gün bitecek ve belki daha büyük görevler verilecek, belki asıl zorlu sınav o zaman başlayacak. Dualarınızda kardeşinizi de unutmayın. Sizi çok seven abiniz.”

Habertürk


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