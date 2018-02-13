'FETÖ'nün malikanesi'ne el konuldu

Nazlı Erdol

'nın'ndeki bir malikanenin, "elebaşı Gülen için yaptırıldığı" iddiaları üzerineharekete geçti.Başsavcılık, bir gazetede yer alan "FETÖ'ye lüks malikane yapmışlar" haberi veile ilgili açılan davada tutuksuz yargılanan iş adamı S.Ş. hakkında bilgisine başvurulan bir kişinin, "Mudanya Devlet Hastanesinden Bademli'ye giderkenvillalarının bitişiğinde, taş duvarlarla çevrili çok büyük bir malikane var, orada araba satan firmanın sahipleri yaşıyor, bu şahısların FETÖ'cü olduğunu biliyorum,'in deye gelince bu malikanede kalacağına dair söylentiler var" ifadelerini ihbar kabul ederek soruşturma başlattı.İncelemede, malikanenin örgüt elebaşıiçin yapıldığını, buradaüyelerinin toplantı ve faaliyetlerde bulunduklarını tespit eden Cumhuriyet Başsavcılığı, iş adamı S.Ş'ye ait otomotiv firmasının üzerine kayıtlı eve el konulması için'ne talepte bulundu.Mahkeme, soruşturmaya konu Mudanya ilçesindeki malikaneye, üçüncü kişilere satılması ve devrinin önlenmesi amacıyla tedbiren el konulmasını kararlaştırdı.