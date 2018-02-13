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'FETÖ'nün malikanesi'ne el konuldu

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt elebaşı Fetullah Gülen için inşa edildiği ileri sürülen malikaneye tedbiren el konuldu

13 Şubat 2018, Salı 13:27
'FETÖ'nün malikanesi'ne el konuldu
Mudanya'nın Çağrışan Mahallesi'ndeki bir malikanenin, "FETÖ elebaşı Gülen için yaptırıldığı" iddiaları üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık, bir gazetede yer alan "FETÖ'ye lüks malikane yapmışlar" haberi ve FETÖ/PDY ile ilgili açılan davada tutuksuz yargılanan iş adamı S.Ş. hakkında bilgisine başvurulan bir kişinin, "Mudanya Devlet Hastanesinden Bademli'ye giderken Çınaraltı Evleri villalarının bitişiğinde, taş duvarlarla çevrili çok büyük bir malikane var, orada araba satan firmanın sahipleri yaşıyor, bu şahısların FETÖ'cü olduğunu biliyorum, Fetullah Gülen'in de Türkiye'ye gelince bu malikanede kalacağına dair söylentiler var" ifadelerini ihbar kabul ederek soruşturma başlattı.



İncelemede, malikanenin örgüt elebaşı Fetullah Gülen için yapıldığını, burada FETÖ/PDY üyelerinin toplantı ve faaliyetlerde bulunduklarını tespit eden Cumhuriyet Başsavcılığı, iş adamı S.Ş'ye ait otomotiv firmasının üzerine kayıtlı eve el konulması için Bursa 3. Sulh Ceza Mahkemesi'ne talepte bulundu.



Mahkeme, soruşturmaya konu Mudanya ilçesindeki malikaneye, üçüncü kişilere satılması ve devrinin önlenmesi amacıyla tedbiren el konulmasını kararlaştırdı.

AA


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