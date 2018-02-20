FETÖ'nün Peru imamı Alanya'da yakalandı

Can Hakman

soruşturması kapsamında silahlı terör örgütününolarak aranan Mehmet I.’nın'da olduğunu tespit eden Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri harekete geçti.Ekipler Peru imamı Mehmet I.’nın Cikcilli Mahallesi’ndeki gaybubet evinde saklandığını belirlemesi üzerine baskın düzenledi.Baskında, Mehmet I.’nın Hüseyin S. ismine düzenlenmiş sahte kimlikle gizlendiği ortaya çıktı.Mehmet I. gözaltına alınırken, yapılan aramada 3 bin 650 TL, 200 dolar 50 euro ile çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.İHA