FETÖ'nün sözde Rize il imamı tutuklandı



TUTUKLANDI



YENİ HABERLEŞME PROGRAMI FALCON

Serap Belovacıklı

Rize ve Trabzon'da, FETÖ/PDY'nin Rize'deki yeni yapılanmasına yönelik operasyonda sahte kimlikle yakalanan sözde yeni Rize il imamı tutuklandı.Rize Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince FETÖ'nün kentte yeni yapılanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Trabzon'da yakalandıktan sonra Rize'ye getirilen sözde il imamı K.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Savcılıkça ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen zanlı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiası ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.Rize İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 15 Temmuz Darbe Girişiminin ardından dağılan örgütün yeniden yapılanması ile ilgili yürütülen çalışmalarda bugüne kadar, 11 gaybubet, 7 öğrenci evi olmak üzere toplamda 18 ayrı adrese operasyon yapıldığı, bu süre içerisinde yapılanmaya yönelik 37 kişinin yakalandığı belirtildi.Açıklamada, yeni yapılanmayı oluşturabilme gayretinde olan örgütün, gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan il sorumluları ve yönetim kadrolarının da aralarında bulunduğu zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 54 cep telefonu, 17 flaş bellek ve 10 bilgisayara incelenmek üzere el konulduğu kaydedildi.Dijital materyallerin yapılan incelemesinde örgütün yeni gizli haberleşme programı olan Falcon isimli program olduğunun tespit edildiğine değinilen açıklamada, "Ayrıca, örgüte ait toplamda 22 bin 500 dolar, 150 poundu ile 5 bin lira örgüt mensuplarına dağıtılma aşamasında ele geçirilmiş olup, örgüt mensuplarının cezaevlerinde tutuklu bulunan mensuplarına ve yakınlarına maddi destek sağladıkları, örgüt aleyhine ifade vermek isteyen kişilerin konuşmamaları konusunda ailelerine baskı kurdukları ve firari durumda bulunanlara da maddi destek sağlamaya çalıştıkları tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.Yeni yapılanmaya yönelik yakalanan 37 zanlıdan aralarında "İl abisi" ve yönetim kadrosundan kişilerin de bulunduğu 16 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği 21 zanlının ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı vurgulandı.