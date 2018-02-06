15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

FETÖ'nün sözde 'ser doktoru'nun askeri okullara yerleştirdiği 5 öğrenci yakalandı

Aydın’da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir itirafçının verdiği ifade doğrultusunda sözde ‘ser doktor’ unvanlı öğrenci sorumlusunun askeri okullara yerleştirdiği beş öğrenci, eş zamanlı operasyonla yakalandı

FETÖ'nün sözde 'ser doktoru'nun askeri okullara yerleştirdiği 5 öğrenci yakalandı
Edinilen bilgiye göre; Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında itirafçı olarak ifadesi alınan bir zanlının 2011-2013 yılları arasında Aydın ili ve ilçelerinde askeri okullara öğrenci yerleştirmek amaçlı çalışmalarda bulunduğu tespit edildi. Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı’nca yapılan araştırmalarda R.B. isimli zanlının 2011 yılında FETÖ-PDY’den aldığı talimatla sözde “ser doktor” askeri okullara öğrenci yetiştirme sorumlusu sıfatıyla yaptığı yasa dışı çalışmalarla F.K., M.A.Y., M.E.K., Ş.S. ve U.G. isimli şüphelilerin askeri okullara yerleştirildikleri belirlendi. 

FETÖ şüphelisi 5 öğrenci, düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 14 cep telefonu, 48 CD, 13 tüfek fişeği, 5 dizüstü bilgisayar, 1 sustalı çakı, 1 hafıza kartı, 1 dijital fotoğraf makinesi, 1 flaş bellek, 1 tablet, 1 toplu tabanca ele geçirildi. 

İHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

TRT programcısı Erdal Şimşek tutuklandı

TRT programcısı Erdal Şimşek tutuklandı
CHP'li Bülent Tezan'dan Muharrem İnce'nin iddialarına yanıt

CHP'li Bülent Tezan'dan Muharrem İnce'nin iddialarına yanıt
FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!
Suriyelilerin barındığı Atme kampına roketli saldırı: 3 ölü, 15 yaralı

Suriyelilerin barındığı Atme kampına roketli saldırı: 3 ölü, 15 yaralı
Başkan Kocaer: Kaputaş Plajı'nda 1 gram beton kullanılmadı

Başkan Kocaer: Kaputaş Plajı'nda 1 gram beton kullanılmadı
Boydak kardeşlerinin aralarında olduğu 8'i tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi

Boydak kardeşlerinin aralarında olduğu 8'i tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şarkı söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şarkı söyledi
Rusya İdlib'de düşürülen uçak için Türkiye'den yardım istedi

Rusya İdlib'de düşürülen uçak için Türkiye'den yardım istedi
Suriye'den topladıkları 500 teröristi Afrin'e soktular

Suriye'den topladıkları 500 teröristi Afrin'e soktular
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert çıkış

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert çıkış
Suriyeliler EYP’leri böyle imha ediyor

Suriyeliler EYP’leri böyle imha ediyor