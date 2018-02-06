FETÖ'nün sözde 'ser doktoru'nun askeri okullara yerleştirdiği 5 öğrenci yakalandı

Büşra Kamış

Edinilen bilgiye göre; Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında itirafçı olarak ifadesi alınan bir zanlının 2011-2013 yılları arasında Aydın ili ve ilçelerinde askeri okullara öğrenci yerleştirmek amaçlı çalışmalarda bulunduğu tespit edildi. Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı’nca yapılan araştırmalarda R.B. isimli zanlının 2011 yılında FETÖ-PDY’den aldığı talimatla sözde “ser doktor” askeri okullara öğrenci yetiştirme sorumlusu sıfatıyla yaptığı yasa dışı çalışmalarla F.K., M.A.Y., M.E.K., Ş.S. ve U.G. isimli şüphelilerin askeri okullara yerleştirildikleri belirlendi.FETÖ şüphelisi 5 öğrenci, düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 14 cep telefonu, 48 CD, 13 tüfek fişeği, 5 dizüstü bilgisayar, 1 sustalı çakı, 1 hafıza kartı, 1 dijital fotoğraf makinesi, 1 flaş bellek, 1 tablet, 1 toplu tabanca ele geçirildi.