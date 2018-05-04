FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

Serap Belovacıklı

Aydın merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 9 zanlı hakkında yakalama kararı verdi.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Aydın, İzmir, İstanbul, Ankara, Gümüşhane, Manisa ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.Zanlıların adreslerindeki aramada dijital verilere el konuldu.Kamu çalışanlarının da aralarında bulunduğu zanlılar, işlemler için Aydın'a getirildi.