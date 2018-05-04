15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

Aydın merkezli operasyonda, aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 7 zanlı yakalandı.

FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı
Aydın merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 9 zanlı hakkında yakalama kararı verdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Aydın, İzmir, İstanbul, Ankara, Gümüşhane, Manisa ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramada dijital verilere el konuldu.

Kamu çalışanlarının da aralarında bulunduğu zanlılar, işlemler için Aydın'a getirildi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
Alkol fiyatları: Rakı, votka, cin ne kadar oldu? Sigaraya zam geldi mi?

Alkol fiyatları: Rakı, votka, cin ne kadar oldu? Sigaraya zam geldi mi?
Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz kimdir?

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz kimdir?
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’ye yurtdışı yasağı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’ye yurtdışı yasağı
İstanbul'da yarın bu yollara dikkat!

İstanbul'da yarın bu yollara dikkat!
Muharrem İnce babasını mezarını ziyaret etti

Muharrem İnce babasını mezarını ziyaret etti
Ankara Mamak'ta sel baskını!

Ankara Mamak'ta sel baskını!

Salih Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdi

Salih Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdi
Marmaris sahilleri doldu taştı

Marmaris sahilleri doldu taştı
Türkiye'den ABD'ye Afrin yanıtı

Türkiye'den ABD'ye Afrin yanıtı
Bekir Bozdağ: Seçimin kazananı belli, kaybeden CHP içinde kim olacak?

Bekir Bozdağ: Seçimin kazananı belli, kaybeden CHP içinde kim olacak?