15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

FETÖ’nün YTÜ’deki yapılanması davasında karar

FETÖ’nün Yıldız Teknik Üniversitesi yapılanmasına ilişkin davada 21 sanık ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 9’ar yıl hapse çarptırıldı

FETÖ’nün YTÜ’deki yapılanması davasında karar
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Yıldız Teknik Üniversitesi’nde (YTÜ) açığa alınan, aralarında profesörlerin de bulunduğu 12’si tutuklu 22 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı dava karara bağlandı.


9'AR YIL HAPİS!


Sanıkların son savunmalarının ardından kararını açıklayan İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, Fatih (Fetullah) K., Abdullah B., İbrahim Ö., Muhammed Ç., Mustafa Dağcan Ş., Osman G., Serdal Ş., Tamer C., Yusuf D., Mustafa B., Ergün Y., İbrahim E., İbrahim Ş., Kürşat Hakan O., Muzaffer A., Recep U., Süleyman Hakan S., Şaban Ç., Harun Akif K., Mehmet Rıfat K. ve Bünyamin Y.’yi ’’silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçundan 9’ar yıl hapse çarptırdı.

Sanıklardan Selahattin A. hakkındaki dosyanın ayrılmasını kararlaştıran mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

İHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

FBI ile ortak çalışma! Ankara'da yakalanıp tutuklandılar

FBI ile ortak çalışma! Ankara'da yakalanıp tutuklandılar
Afrin'deki terör örgütü hedefleri vuruluyor

Afrin'deki terör örgütü hedefleri vuruluyor

Polisler, çocuğu 4 dilde ikna etmeye çalıştı

Polisler, çocuğu 4 dilde ikna etmeye çalıştı
Erdoğan, Huş ve Hafiftaş ailelerine taziye dileklerini iletti

Erdoğan, Huş ve Hafiftaş ailelerine taziye dileklerini iletti
EDS uygulaması başladı ama yokmuş gibi ihlal yaptılar

EDS uygulaması başladı ama yokmuş gibi ihlal yaptılar
Diyarbakır'da izinsiz gösteriye izin verilmedi

Diyarbakır'da izinsiz gösteriye izin verilmedi
Vergi dairesindeki patlamayla ilgili yeni detaylar

Vergi dairesindeki patlamayla ilgili yeni detaylar
E-devlet soyağacı sorgulamaya büyük ilgi (Nüfus altı-üst soy bilgisi sorgulama)

E-devlet soyağacı sorgulamaya büyük ilgi (Nüfus altı-üst soy bilgisi sorgulama)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'yle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'yle görüştü
Rus sözcüden PKK yanlısı gazeteciye tokat gibi yanıt

Rus sözcüden PKK yanlısı gazeteciye tokat gibi yanıt
Erdoğan Tillerson görüşmesi başladı

Erdoğan Tillerson görüşmesi başladı