15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

FETÖ operasyonunda Öksüz'ün toplantı kayıtları ele geçirildi

Adana'da düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY üyelerinin, örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün de katılımıyla kentteki bir otelde yaptıkları toplantıların kayıtlarının ajandada tutulduğu tespit edildi.

FETÖ operasyonunda Öksüz'ün toplantı kayıtları ele geçirildi
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgüt üyelerinin toplantılar düzenledikleri belirlenen bir otele gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen ajandada, örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün aynı otelde katıldığı toplantıların kayıtlarının tutulduğu tespit edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından dün Güneş Işığı Otel'e yönelik düzenlenen operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınan otel sahibi O.K, otel müdürü K.E. ve eşi Z.E. ile resepsiyon görevlisi A.K'nin sorguları devam ederken, yapılan aramalarda örgüt üyelerinin otelde gerçekleştirdikleri toplantıları kayıt altına aldıkları, ayrıca örgüte "himmet" adı altında para veren kişilerin listesinin bulunduğu bir ajanda ele geçirildi.

Polisin oteldeki aramalarında daha önce FETÖ mensuplarında çıkan 1 dolarlık banknotlar da bulundu.


KAYITLAR BULUNDU


Otelde ele geçirilen ajandayı incelemeye alan polis, 15 Temmuz darbe girişiminden yaklaşık 4 ay önce Adana'da kalan Öksüz'ün burada gerçekleştirdiği örgütsel toplantıların kayıtlarının da tutulduğu bilgisine ulaştı.

Adil Öksüz'ün Adana'da yaptığı 4 ayrı toplantı ve örgütsel faaliyetleri için söz konusu ajandanın delil niteliği taşıdığı bildirildi.

Öte yandan otelin kamera kayıtlarına ilişkin Adana'da bir hurdacıda bulunan hard disklerdeki görüntülerin geri getirilmesi için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
 

OLAY


Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyelerinin toplantılar düzenledikleri belirlenen bir otele dün gerçekleştirilen operasyonda otel sahibi ve müdürünün de aralarında olduğu 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturmada, terör örgütünün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün de Mart 2016'da otelde toplantı yaptığı tespit edilmiş, Öksüz'ün yaptığı toplantının detayını ortaya çıkarmak için soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine oteldeki güvenlik kamerası kayıtlarının silinip, hard disklerin hurdacıya satıldığı belirlenmişti. 

AA
İbrahim Armağan annesiyle telefon konuşmasında suçu itiraf etti

İbrahim Armağan annesiyle telefon konuşmasında suçu itiraf etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bu sürece limon sıkmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bu sürece limon sıkmasın
Son Dakika... Okmeydanı'nda kaza!

Son Dakika... Okmeydanı'nda kaza!

Son Dakika... Kocaeli'nde fabrika yangını

Son Dakika... Kocaeli'nde fabrika yangını
Türkiye’nin deprem haritası yenilendi

Türkiye’nin deprem haritası yenilendi
FETÖ sanığı iş adamı itirafçı oldu

FETÖ sanığı iş adamı itirafçı oldu
Akdeniz'de 'doğalgaz' gerilimi

Akdeniz'de 'doğalgaz' gerilimi
Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü

Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü
Uşak’ta hastane etrafındaki ağır koku paniğe neden oldu

Uşak’ta hastane etrafındaki ağır koku paniğe neden oldu
Eski AK Parti Yalova Milletvekili Şükrü Önder tahliye oldu

Eski AK Parti Yalova Milletvekili Şükrü Önder tahliye oldu
Belediye başkanı çekim sırasında depreme yakalandı

Belediye başkanı çekim sırasında depreme yakalandı