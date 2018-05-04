FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne 10 yıl hapis istemi



5 YILDAN 10 YILA KADAR HAPİS CEZALARI

Can Hakman

, tutuklu sanıklar Ali Osman Kahya, İbrahim Saydam ve Yusuf Ziya Leventoğlu ile tutuksuz sanık Faruk Öztürk hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talep etti.’ndeki duruşmaya tutuklu sanık eski Bursa İl Sağlık Müdür Yardımcısı Yusuf Ziya Leventoğlu ile tutuksuz sanıklar Atilla Gülsar, Faruk Öztürk, Ahmet Münir Acar, Kemal Bayraktar, Yüksel Yaşar ve avukatları ile bazı tanıklar katıldı. Diğer tutuklu sanıklar eski İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya ve eski Bursa Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Saydam ise Kocaeli Kandıra Cezaevi'nden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.Duruşmada dinlenen sanıklar haklarındaki suçlamaları reddetti, tahliyelerini talep etti. Dijital veri araştırmasında, telefonunda örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in fotoğraflarının bulunması,'ye ait haber siteleri ve sosyal medya profillerini takip etmesinin sorulması üzerine Kahya, bahsi geçen haber sitelerinin dışındaki sitelere de giriş yaptığını, 'Fuat Avni' gibi sosyal medya hesaplarını da televizyonlardan öğrenen herkesin takip ettiğini iddia etti.Sanıkların dinlenmesinin ardından mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, tutuksuz sanıklardan Atilla Gülsar, Ahmet Münir Acar, Kemal Bayraktar, Yüksel Yaşar hakkındaki dosyanın tefrik edilerek devam ettirilmesine, tutuklu sanıklar Kahya, Saydam ve Leventoğlu ile tutuksuz sanık Faruk Öztürk, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarına, ayrıca T.C.K 53/1 maddesi gereği seçme ve seçilme ehliyetinden, velayet- vesayet gibi haklarından aldıkları ceza tamamlanıncaya kadar mahrum bırakılmalarına karar verilmesini talep etti.Mahkeme heyeti de kısa bir aranın ardından tutuksuz sanıklardan Ahmet Münir Acar, Kemal Bayraktar, Yüksel Yaşar hakkındaki dosyanın tefrik edilerek devam ettirilmesine, tutuklu sanıklar Kahya, Saydam ve Leventoğlu tutukluluk hallerinin devamına ve tutuksuz sanık Faruk Öztürk’ün adli kontrol hallenin devam ettirilmelerine karar vererek, duruşmayı 24 Mayıs gününe erteledi.DHA