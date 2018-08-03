FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne 9 yıl hapis cezası

13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Hancioğlu ve avukatı hazır bulundu.

İddia makamı, İzmir Emniyet Müdürlüğünde 4. sınıf emniyet müdürü olarak görev yapmasının ardından meslekten ihraç edilen Hancioğlu'nun örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığının tespit edilmesi ve kamuoyunda "mahrem imamlar operasyonu" olarak bilinen operasyonda ele geçirilen dökümanlarda "örgüte mensubiyeti olan, teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede olan kişileri ifade eden A5 koduyla fişlenmesi" gibi hususları da göz önünde bulundurularak "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.

HAKKINDAKİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEYEN HANCİOĞLU, BERAATİNİ VE TAHLİYESİ İSTEDİ

Mahkeme heyeti, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olma suçu sabit görülen Hancioğlu'nun "kamusal kudret kullanmaya emniyet müdürü düzeyinde elverişli konumunun bulunması" sebebiyle meydana getireceği zarar ve tehlikenin ağırlığı ve mahrem imamlar operasyonunda ele geçirilen bilgiler de dikkate alınarak 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün darbe girişimi sonrası yürüttüğü soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 4. sınıf emniyet müdürü Davut Hancioğlu gözaltına alınmış, 7 Ağustos 2016'da tutuklanmıştı.

AA