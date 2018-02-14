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FETÖ sanığı eski öğretmene hapis

Malatya'da hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

14 Şubat 2018, Çarşamba 17:45
FETÖ sanığı eski öğretmene hapis
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski öğretmen, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklu yargılanan eski öğretmen Hasan Oflaz ile avukatı katıldı.

Telefonda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" tespit edilen Oflaz, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Cumhuriyet savcısı esas mütalaasında, sanığın Bank Asya'daki hesap hareketliliği, örgütle iltisaklı dernek ve sendikalara üyelikleri ile gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmasının dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık, uzun süredir tutuklu bulunduğunu, örgüt üyesi olmadığını iddia ederek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanığı, tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak, yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliye etti.

AA


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