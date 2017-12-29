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FETÖ sanığı iş adamı itirafçı oldu

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan iş adamı, güvenlik güçlerine teslim olarak itirafçı oldu

FETÖ sanığı iş adamı itirafçı oldu
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen "FETÖ/PDY'ye üye olmak" ve "Terör örgütüne finans sağlamak" suçlarından 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 104 sanıklı davanın sanıklarından bir iş adamı, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Adli makamlarca tutuklanan sanık iş adamı, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafçı oldu. Söz konusu kişinin itiraflarının, yaklaşık 20 sayfa tuttuğu belirtildi.

HİSSELERİ KAYYUMA DEVREDİLDİ


Yurt dışına kaçtığı iddia edilen iş adamının, bugüne kadar Türkiye'de saklandığını ifade ettiği öğrenildi.

Söz konusu iş adamının, 17-25 Aralık sonrası FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine Bank Asya'ya 50 milyon TL yatırdığı iddia edilmişti. 

Bu iş adamının tekstil ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren 2 şirketteki hisseleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 Ekim 2016’da kayyuma devredilmişti.


AA
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