FETÖ sanığından korkunç itiraf: Tankla araçları ezdim

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu'nda yapılan duruşmaya, 22'si tutuklu 23 sanık ile taraf avukatları, müştekiler ve izleyiciler katıldı.



"TANKLA ARAÇLARI EZDİM İÇERİSİNDE İNSAN OLDUĞUNU GÖRMEDİM"



"BİLMİYORDUM"



"UTANMADAN İNKAR EDİYORSUNUZ"

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 15 Temmuz'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal edilmesine teşebbüs eden ve aralarında tankın içinden çıkan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı, yine olay tarihinde Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olup İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası çevresinde bulunduğu tespit edilen eski Emniyet Müdürü İsmail Uğuz'un yanı sıra Yarbaylar Osman Akkaya ve Fatih Sönmez'in de bulunduğu 23 rütbeli asker ile 44 er "sanık" sıfatıyla bulunuyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve 73 kişinin "müşteki" ve 14 kişinin "mağdur" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, darbe girişimi sırasında rütbeli askeri personel sanık Ömer Kalın'ın kullandığı tankı, duran araçların ve vatandaşların üzerine sürmesi sonucu Hüseyin Kısa, Muhammet Aksu, Mehmet Şefik Şefkatlioğlu ve Türkmen Tekin'in şehit oldukları anlatılıyor.



Ahmet Kocabay'ın ise sanık Yarbay Fatih Sönmez tarafından silahla vurularak şehit edildiği belirtilen iddianamede, her iki bölgede çıkan olaylarda 30 kişinin de yaralandığı ifade ediliyor.

Gizem Yetil

'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında'nün işgal girişimi ile'ndeki olaylarda 5 kişinin şehit olmasıyla ilgili aralarında tankın içinden çıkan'nın da bulunduğu 23'ü tutuklu 67 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.Kullandığı tankla 4 kişiyi ezerek öldürdüğü ve bazı kişileri yaraladığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık eski Uzman Çavuş Ömer Kalın, savunmasında, 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan terör olayı nedeniyle alarm verilmesi üzerine tankla çıktıklarını ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu Vatan Caddesi'ne doğru giderken yolda trafik olduğunu söyledi.Tankın trafikte ilerleyemediğini anlatan Kalın, "Yarbay Fatih Sönmez, 'Ez.' dedi. Yüzbaşı Serdar Değirmendere de beni tehdit etti. 'Gaza bas, hızlı.' diye bağırdı. Tehditlerin ardından tankı sürmek zorunda kaldım. Ben tankla araçları ezdim ama araçların içerisinde insanlar yoktu, ben görmedim. İnsanlar, araçların dışında, kenarında duruyordu. Tanktan indiğimde şoktaydım, yere oturdum, su içtim. Beş ay sonra hapishanedeyken gelen evrakta şehit ve gazilerin olduğunu öğrendim." iddiasında bulundu.Savunmanın ardından Ömer Kalın'ın çapraz sorgusuna geçildi. Müşteki avukatı Mehmet Alagöz'ün, tank şoförü olarak neden tankı geçici arızalandırmadığını sorması üzerine sanık Kalın, "Tankın geçici olarak arızalandırılmasını bilmiyorum." dedi.Tutuklu sanık eski Yüzbaşı Serdar Değirmendere'nin, "Tankı durdurman durumunda sana bir şey yapabilir miydim?" şeklindeki sorusuna sanık Kalın, "Fatih'le ikiniz iş birliği içindeydiniz. Elinizde silah var, ateş ediyorsunuz. Ben bir uzman çavuş olarak gerçeklerin ortaya çıkması için elimden geleni yapıyorum. Utanmadan bir de inkar ediyorsunuz. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Cezaevinden korkacağınıza Allah'tan korkun." ifadelerini kullandı.