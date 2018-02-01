FETÖ sanıklarına hapis cezası

2009 YILINDA İLİŞİĞİNİ KESTİĞİNİ İDDİA ETTİ

2 KİŞİNİN BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Mine Bozkurt

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Babayiğit, Mikail Ünal, Osman Karataş ve avukatları katıldı.Babayiğit, savunmasında, Kırıkkale avukatlarının "sohbet ağabeyliği"ni yaptığı iddiasını ve ifadelerde geçen suçlamaları kabul etmediğini söyledi.raporlarında çelişki olduğunu iddia eden Babayiğit, 2009 yılından sonra bu yapıyla ilişkisini kestiğini ve örgüt adına hiçbir faaliyette bulunmadığını savundu.Sanıklar Karataş ve Ünal da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.Avukatların savunmalarını da alan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu sanıklar Babayiğit’e 6 yıl 9 ay, Ünal ve Karataş’a 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi, sanıkların tahliyelerine hükmetti.Aynı mahkemedeki diğer duruşmada ise aynı suçlamayla tutuksuz yargılanan N.T. ve U.K’nın beraatına karar verildi.