FETÖ soruşturması kapsamında 15 şirkete kayyum
Amasya'nın Merzifon ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında 15 şirkete kayyum atandı.
Amasya'nın Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik başlatılan soruşturma doğrultusunda, örgüte finansal destek sağladıkları iddia edilen firmalara yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 15 şirkete kayyum ataması yapıldı.
AA