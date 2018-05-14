FETÖ soruşturması kapsamında 15 şirkete kayyum

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında 15 şirkete kayyum atandı.

14 Mayıs 2018, Pazartesi 15:22 Son Güncelleme: 14 Mayıs 2018, Pazartesi 15:44
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Amasya'nın Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik başlatılan soruşturma doğrultusunda, örgüte finansal destek sağladıkları iddia edilen firmalara yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 15 şirkete kayyum ataması yapıldı.

AA

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