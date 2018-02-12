15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

FETÖ şüphelileri barakada yakalandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Yunanistan’a kaçma hazırlığı yapan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi 3 kişi, bir barakada yakalanarak, gözaltına alındı.

FETÖ şüphelileri barakada yakalandı
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan’a kaçış hazırlığı yapan 3 FETÖ/PDY şüphelisinin, Keşan’a bağlı Boztepe köyündeki Yalama Çeşme mevkiinde bulunan bir barakada saklandığı duyumu üzerine harekete geçti. Jandarma düzenlediği operasyonla barakada saklanan şüphelileri yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma komutanlığına götürülen şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme programı ’ByLock’ kullanıcısı M.E.G. (40), İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce ’Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yargılanarak, tutuklanan ve daha sonra serbest kalan, ayrıca ’ByLock’ kullanıcısı olduğu tespit edilen E.D. (44) ve Azerbaycan’da, Milli Eğitim Bakanlığı’na ait bir kurumda fizik öğretmeni olarak çalışırken KHK ile ihraç edilen Z.K. (41) olduğu belirlendi.

Şüphelilerin üzerinde ve çantalarında yapılan aramada ise 5 cep telefonu, 5 sim kart, 5 Türkiye Cumhuriyeti pasaportu, 1 ABD pasaportu, 1 dizüstü bilgisayar, 1 USB bellek, 2 CD, 4 bin 55 dolar, 8 bin 595 euro, 2 ATM kartı ve 1 kredi kartı ele geçirildi. Soruşturma başlatıldı.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Maçka Parkı'nda ağaç sökme işlemi başladı

Maçka Parkı'nda ağaç sökme işlemi başladı
Yunanistan'dan küstah açıklama: Türkiye hukuk çizgisinden çıktı

Yunanistan'dan küstah açıklama: Türkiye hukuk çizgisinden çıktı
Hatay'da terör operasyonu

Hatay'da terör operasyonu
Afrin'de şehit sayısı kaç oldu? Zeytin Dalı Harekatı 24. gün

Afrin'de şehit sayısı kaç oldu? Zeytin Dalı Harekatı 24. gün
Selin Sayek Böke'den Kılıçdaroğlu'na ret!

Selin Sayek Böke'den Kılıçdaroğlu'na ret!
Son Dakika...Afrin'de Zeytin Dalı operasyonunda kaç şehidimiz var? TSK'dan son dakika açıklaması

Son Dakika...Afrin'de Zeytin Dalı operasyonunda kaç şehidimiz var? TSK'dan son dakika açıklaması
Son dakika! İhsan Şenocak istifa etti

Son dakika! İhsan Şenocak istifa etti
Hakkari'de şehit düşen polis memurunun ailesine acı haber verildi

Hakkari'de şehit düşen polis memurunun ailesine acı haber verildi
Katme Köyünde YPG cephaneliği vuruldu

Katme Köyünde YPG cephaneliği vuruldu
Başbakan Yıldırım: ABD'nin aklını başına toplayıp karar vermesi lazım

Başbakan Yıldırım: ABD'nin aklını başına toplayıp karar vermesi lazım
Bakü-Tiflis-İstanbul-Dedeağaç-Viyana treni mayısta faaliyete geçecek

Bakü-Tiflis-İstanbul-Dedeağaç-Viyana treni mayısta faaliyete geçecek