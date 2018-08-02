Alınan bilgiye göre, Edirne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'a sınır olan Enez ilçesinde durdurdukları otomobildeki şüphelilerin FETÖ üyeliği şüphesiyle mesleklerinden ihraç edilen öğretmen ve memurlar olduklarını belirledi.

Polis ekiplerince Yunanistan'a kaçma girişiminde olduğu tespit edilen 4 aileden 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin yanlarındaki 6 çocuk ise yakınlarına teslim edildi.

AA