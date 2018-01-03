15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

FETÖ şüphelisi yangın merdiveninde yakalandı

Samsun'da FETÖ/PDY'nin "asker abisi" iddiasıyla aranan Mehmet Şükrü Alev, örgütün "gaybubet evi"nden kaçarken yangın merdiveninde gözaltına alındı.

FETÖ şüphelisi yangın merdiveninde yakalandı
Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "asker abisi" iddiasıyla aranan Mehmet Şükrü Alev, örgütün "gaybubet evi"nden kaçarken yangın merdiveninde gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin askeri liselere öğrenci yetiştiren "asker abisi", darbe girişiminden sonra oluşturulan evlerden sorumlu ve büyük bölge talebe mesulü olduğu öne sürülen Alev'in, örgüt tarafından "gaybubet evi" diye nitelendirilen, Atakum ilçesindeki ikametgahta saklandığını belirledi.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı "gaybubet evi"nden kaçarken yangın merdiveninde yakaladı.

Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Büyük ikramiyenin ilk talihlisi ortaya çıktı

Büyük ikramiyenin ilk talihlisi ortaya çıktı
HDP'li Ertuğrul Kürkçü'den cezaevinde tek tip kıyafet açıklaması

HDP'li Ertuğrul Kürkçü'den cezaevinde tek tip kıyafet açıklaması
FETÖ ve PKK şüphelileri sınırda yakalandı

FETÖ ve PKK şüphelileri sınırda yakalandı
Erdoğan'dan İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye kritik telefon!

Erdoğan'dan İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye kritik telefon!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Düzce talimatı: 3 katın üzerinde yapılaşmaya izin vermeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Düzce talimatı: 3 katın üzerinde yapılaşmaya izin vermeyin
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne Nejat Birecik'in yerine Mustafa Kurt atandı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne Nejat Birecik'in yerine Mustafa Kurt atandı
Bakan Canikli açıkladı! Askere yemek verecek olan şirket belli oldu

Bakan Canikli açıkladı! Askere yemek verecek olan şirket belli oldu
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan Abdullah Gül'e sert çıkış

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan Abdullah Gül'e sert çıkış
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan İran açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan İran açıklaması
'Aldatan kocam bana ev alsın uzlaşırım'

'Aldatan kocam bana ev alsın uzlaşırım'

Son dakika! İran durulmuyor! Gelen son görüntüler korkunç

Son dakika! İran durulmuyor! Gelen son görüntüler korkunç