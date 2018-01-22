FETÖ üyelerini yurt dışına kaçıran şebekeye operasyon

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mine Bozkurt

şüphelilerinin de aralarında bulunduğu kişilerin Köyceğiz, Dalaman ve Ortaca’dan deniz yoluylave’ya kaçmalarına aracılık edildiği istihbaratını değerlendiren Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında Dalaman Belediyesinde çalışan personel ile bir gemi kaptanının da olduğu 6 kişilik şebekeyi takibe başladı.Ekipler, çalışmaların ardından İ.D. S.A, H.O.U, T.T, A.A ve İ.D’yi gözaltına aldı.Muğla’ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardındannde sağlık kontrolünden geçirildi.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. ve A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.