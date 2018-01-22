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FETÖ üyelerini yurt dışına kaçıran şebekeye operasyon

Muğla’da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin Yunanistan ve İtalya’ya kaçmalarına aracılık ettikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2’si tutuklandı

FETÖ üyelerini yurt dışına kaçıran şebekeye operasyon
FETÖ şüphelilerinin de aralarında bulunduğu kişilerin Köyceğiz, Dalaman ve Ortaca’dan deniz yoluyla Yunanistan ve İtalya’ya kaçmalarına aracılık edildiği istihbaratını değerlendiren Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında Dalaman Belediyesinde çalışan personel ile bir gemi kaptanının da olduğu 6 kişilik şebekeyi takibe başladı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI


Ekipler, çalışmaların ardından İ.D. S.A, H.O.U, T.T, A.A ve İ.D’yi gözaltına aldı.

Muğla’ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. ve A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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