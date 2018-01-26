FETÖ zanlısı eski yüzbaşı Mersin'de yakalandı

Erzincan'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)
soruşturması kapsamında aranan eski yüzbaşı, Mersin'in Tarsus ilçesinde yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda hakkında yakalama kararı bulunan eski yüzbaşı A.H'nin, kayınbabasının Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evinde olduğunu belirledi.
Adrese giden ekipler, A.H'yi gözaltına aldı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından Erzincan'a gönderilecek.
AA
Serap Belovacıklı