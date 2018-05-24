Kahya, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, Bursa eski Vergi Dairesi müdürü İbrahim Saydan ise 6 yıl hapis cezasına çarptırılarak adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sona gelindi. Karardan önce sanıkların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti Bursa eski il emniyet müdürü Ali Osman Kahya'ya 8 yıl 1 ay 15 gün, Yusuf Ziya Leventoğlu'na 7 yıl 6 ay, Bursa eski Vergi Dairesi başkanı İbrahim Saydan'a "terör örgütü üyeliğinden" 6 yıl ceza verdi. Saydan dosyadaki deliller ve mevcut durumu göz önüne alınarak “tutuklanmasına yer yoktur” denilerek adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Diğer sanık Faruk Öztürk'ün dosyası ise tefrik edildi.

BURSA (İHA)