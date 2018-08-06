FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanmasına' operasyon: 29 gözaltı
Kilis merkezli 20 ilde FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 29 şüpheli gözaltına alındı
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 14'ü muvazzaf 31 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
29 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin yakalanması için Kilis merkezli 20 ilde 31 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 29 zanlı gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.
Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
AA