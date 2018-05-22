Aydın merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün emniyet ile TSK'daki kripto ve mahrem yapılanmasına yönelik kent merkezli İstanbul, Bursa, Konya, Van ve Ankara'da 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda iki muvazzaf asker, halen görevde olan iki polis memuru, askeri okullardan ihraç edilen eski 6 öğrenci ile 8 mahrem imam gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda dijital verilere el konuldu.

Gözaltına alınanların Emniyet ve Jandarmadaki işlemleri devam ediyor.