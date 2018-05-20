Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu tespit edilen "sivil imam" Kemal Batmaz'ın eşi Gonca Batmaz hakkında hazırlanan iddianamedeki ifadesinde, "Beni ve çocuklarımı mağdur eden, terörist olarak anılan birinin eşi olarak hayatıma devam etmek istemiyorum. Boşanmak için avukatıma vekalet vereceğim." ifadelerini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu tespit edilen "sivil imam" Kemal Batmaz ve eşi Gonca Batmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında iddianame hazırladı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan başka bir davada tutuklu yargılanan Kemal Batmaz'a "terörizmi finanse etmek", eşi Gonca Batmaz'ın da aralarında olduğu diğer sanıklara ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlaması yöneltilen iddianamede, sanıkların kovuşturma aşamasındaki ifadelerine yer verildi.

Gonca Batmaz ifadesinde, 15 Haziran 2017'de FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklanan HSK eski genel sekreteri Muzaffer Bayram'ın evinde yakalanmasıyla ilgili, "Eski cumhuriyet savcısı Zafer Uygun, eniştemdir. Muzaffer Bayram ve eşi de kardeşim Dilek Uygun'un arkadaşıdır." dedi.

Eşiyle 2003'te tanıştığını ve aynı yıl evlendiğini anlatan Gonca Batmaz, şunları kaydetti:

"Bezmialem Vakıf Üniversitesinde kadın doğum öğretim görevlisi olarak çalışırken 17 Ağustos 2016'da çıkarılan KHK ile sözleşmem feshedildi. Eşimle görücü usulü tanıştım ve evlendim, 2 çocuğum var. Tatil ve doçentlik sınavına hazırlanmak için 8 veya 9 Temmuz 2016'da arabamla Nevşehir'de bulunan kayınvalidemin evine gittim. 15 Temmuz'da kayınvalidemin akrabasının oğlunun kınası vardı. Kayınvalidem ve kayınbiraderim Şakir Batmaz'ın eşiyle kınaya gittim. Saat 22.30-23.00 sularında kınaya katılanlar, 'PKK saldırısı var, İstanbul'da olay varmış, köprüler kapatılmış.' dediler. Biz de kayınvalidemin evine geçtik."

"FETÖ'YE SEMPATİSİ OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Eşi Kemal Batmaz'ın FETÖ'ye sempatisi olduğunu bilmediğini, kocasının kendisiyle bu konuda bir bilgi paylaşmadığını öne süren Gonca Batmaz, şunları ifade etti:

"Eşim, 2014'e kadar Kaynak Holding'te çalıştı. Akabinde Selami Özgür Tezcan ile emlak işi yapmaya başladılar. Bir şirket kurmak için uğraşıyorlardı. Eşimin işleriyle ilgili herhangi bir faaliyetim ya da ortaklığım olmadı. Bank Asya'da hesabım varsa bunu muhtemelen eşim açtırmıştır. Ancak ben bu hesabı aktif olarak hiç kullanmadım. Ocak 2014'te aracımı satarak aldığım 172 bin lirayı eşim Bank Asya'ya yatırdı."

"ADİL ÖKSÜZ'Ü TANIMIYORUM"

FETÖ/PDY içerisinde yer almadığını savunan Gonca Batmaz, şöyle devam etti:

"Eşimin Kaynak Holding'teki görevi nedeniyle tutuklandığını düşünüyordum. Ancak Akıncı Üssü ve Adil Öksüz ile havaalanındaki görüntülerini görünce eşimin terör örgütüne üyelikten tutuklandığını medyadan öğrendim. Adil Öksüz'ü tanımıyorum, eşim ile irtibatı olup olmadığını bilmiyorum. Ancak Abdulhadi Yıldırım (Öksüz'ün kayınbiraderi) isimli kişiyle eşimin iş ilişkisi olduğunu hatırlıyorum. Beni ve çocuklarımı mağdur eden, terörist olarak anılan birinin eşi olarak hayatıma devam etmek istemiyorum. Boşanmak için avukatıma vekalet vereceğim. Tutuksuz olarak yargılanmak istiyorum. Suçsuzum."

İddianameye göre, Gülen'in talimatından sonra Bank Asya'ya para yatıran Gonca Batmaz'ın, FETÖ'nün firari tepe yöneticilerinden Abdullah Aymaz ile telefon görüşmeleri tespit edildi.