Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski polis, 9 yıl 4 ay 15 gün hapse mahkum edildi.

10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya kanun hükmünde kararname polislikten ihraç edilen tutuklu sanık Rasim Engin ile avukatı katıldı.

Sanık Engin, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Hiçbir zaman terör örgütüyle bağlantım olmadı. ByLock programını kullanmadım, başkasına da yüklemedim. Önceki celselerde hakkımda ifade verenler doğruyu söylememektedir. Suçsuzum, beraatimi talep ederim." şeklinde savunma yaptı.

Duruşma savcısı, sanığın iki ayrı hatta ByLock kullandığını, başkalarının telefonlarına da ByLock yüklediğini, "sohbet hocalığı" yaptığını ve "himmet" adı altında para toplandığını belirterek, atılı suçtan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına karar verdi.