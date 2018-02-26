Fettah Can: Tek rahatsızlığım evlat hasreti



'HER SANİYE ŞÜKREDİYORUZ'

Fettah Can baba oldu!

Fettah Can ile Cansu Kurtçu'nun ikizlerinin cinsiyeti belli oldu

Fettah Can ve Cansu Kurtçu ikiz bebek mi bekliyor?

Haber Merkezi

ikiz çocukları Vera ve Oğul'dan ayrı kaldığı turne süresinde tek bir ilaç kullandığını açıkladı:“Tek rahatsızlığım evlat hasreti. İlacımı da sağolsun anneleri Cansu veriyor. Hergün bana sayısız video ve fotoğraf yolluyor.”İkiz evlat sahibi olmayı eşiile birçok sefer hayal ettiklerini söyleyen Fettah Can hissettiklerini çok net tarif ediyor:“Bebeklerimizin bir kız bir erkek olması mutluluğumuzu binlerle çarptı. Her saniye şükrediyoruz çok şanslıyız. Tek söyleyebileceğim tarifsiz bir mutluluğun ortasındayız.”