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Fettah Can: Tek rahatsızlığım evlat hasreti

'Kalakaldın mı?' adlı yeni teklisini çıkaran ve Türkiye’yi şehir şehir gezen Fettah Can geçen gün Yalova Leman Sahne’de konser verdi

26 Şubat 2018, Pazartesi 10:34
Fettah Can: Tek rahatsızlığım evlat hasreti
Fettah Can ikiz çocukları Vera ve Oğul'dan ayrı kaldığı turne süresinde tek bir ilaç kullandığını açıkladı:

“Tek rahatsızlığım evlat hasreti. İlacımı da sağolsun anneleri Cansu veriyor. Hergün bana sayısız video ve fotoğraf yolluyor.”


'HER SANİYE ŞÜKREDİYORUZ'


İkiz evlat sahibi olmayı eşi Cansu Kurtçu ile birçok sefer hayal ettiklerini söyleyen Fettah Can hissettiklerini çok net tarif ediyor:

“Bebeklerimizin bir kız bir erkek olması mutluluğumuzu binlerle çarptı. Her saniye şükrediyoruz çok şanslıyız. Tek söyleyebileceğim tarifsiz bir mutluluğun ortasındayız.”

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