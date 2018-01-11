Feyenoord'dan flaş Robin van Persie açıklaması

Erdinç Şahin

'un futbol direktörü'de forma giyengibi büyük bir futbolcuya kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.Hollanda'nınkanalına konuşan, "Aylardırve ekibiyle çok sıkı görüşme içerisindeyiz. Görüşmelerin sonucunun olumlu olup olmayacağını göreceğiz." dedi.Feyenoord'da herkesin Van Persie'nin takıma gelmesine destek verdiğini söyleyengibi büyük bir futbolcuya kapımız her zaman açıktır.ve ekibi bununla ilgili defalarca açıklama yaptı. Geçen yıl sezon başlamadan olduğu gibi şimdi de ekiptekilerle görüştük ve herkes aynı fikirde." ifadelerini kullandı.