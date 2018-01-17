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Feyenoord’dan flaş Robin van Persie açıklaması

Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Hollandalı golcü Robin van Persie hakkında Hollanda ekibi Feyenoord'dan açıklama geldi.

Feyenoord’dan flaş Robin van Persie açıklaması
Hollanda Eredivisie takımlarından Feyenoord, Fenerbahçe ile yolları ayırmaya hazırlanan Robin van Persie hakkında açıklama yaptı.
 

"KONTRATININ ÇÖZÜLMESİ LAZIM"


Kulüp yöneticisi Jan de Jong, Hollandalı golcü ile anlaştıklarını dile getirirken iki kulüp arasındaki görüşmeler hakkında bilgi verdi.

Fenerbahçe ile iletişim halinde olduklarını belirten Jan de Jong, “Konular bizim dışımızda gelişiyor. Van Persie ile anlaşma sağladık ama Fenerbahçe ile bir kontratı var. O konunun çözülmesi lazım” ifadelerini kullandı.
 

"ÖNCÜ BİR ROL ALMASINI BEKLİYORUZ"


Öte yandan transfer konusunda açıklama yapan Feyenoord Futbol Direktörü Van Geel, “Dirk Kuyt’ın yaptığı gibi Van Persie’nin de öncü bir rol almasını bekliyoruz.” şeklinde konuştu.


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