Feyenoord’dan flaş Robin van Persie açıklaması

"KONTRATININ ÇÖZÜLMESİ LAZIM"

"ÖNCÜ BİR ROL ALMASINI BEKLİYORUZ"

Erdinç Şahin

takımlarındanile yolları ayırmaya hazırlananhakkında açıklama yaptı.Kulüp yöneticisi Jan de Jong, Hollandalı golcü ile anlaştıklarını dile getirirken iki kulüp arasındaki görüşmeler hakkında bilgi verdi.Fenerbahçe ile iletişim halinde olduklarını belirten Jan de Jong, “Konular bizim dışımızda gelişiyor.ile anlaşma sağladık ama Fenerbahçe ile bir kontratı var. O konunun çözülmesi lazım” ifadelerini kullandı.Öte yandan transfer konusunda açıklama yapan, “Dirk Kuyt’ın yaptığı gibi Van Persie’nin de öncü bir rol almasını bekliyoruz.” şeklinde konuştu.