Feyenoord, Robin van Persie formalarını satışa çıkardı!

Fenerbahçe
’de geldiği günden bu yana gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Hollandalı futbolcu Robin van Persie”
nin transferinde flaş bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe’den Feyenoord
’a transferinin açıklanması beklenen Robin van Persie
’nin yeni formaları, Eredivisie
ekibinin resmi ürünlerinin satıldığı mağazalarında satışa çıkarıldı.
Robin van Pesie’nin
formasının, Hollandalı
taraftarlar tarafından büyük ilgi gördüğü ve forma numarası belli olunca satışların daha da yükseleceği belirtildi.
Erdinç Şahin