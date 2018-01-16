Feyenoord, Robin van Persie formalarını satışa çıkardı!

Erdinç Şahin

’de geldiği günden bu yana gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Hollandalı futbolcunin transferinde flaş bir gelişme yaşandı.’a transferinin açıklanması beklenen’nin yeni formaları,ekibinin resmi ürünlerinin satıldığı mağazalarında satışa çıkarıldı.formasının,taraftarlar tarafından büyük ilgi gördüğü ve forma numarası belli olunca satışların daha da yükseleceği belirtildi.