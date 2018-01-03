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Feyenoord, Robin van Persie'ye geliyor

Beklentileri bir türlü karşılayamayan, bu sezon da sakatlık ve hazır olmaması sebebiyle sadece 4 maç oynayan Robin van Persie için Fenerbahçeliler’i sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Feyenoord, Robin van Persie'ye geliyor
Beklentileri bir türlü karşılayamayan, bu sezon da sakatlık ve hazır olmaması sebebiyle sadece 4 maç oynayan Robin van Persie için Fenerbahçeliler’i sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Hollanda’nın yüksek tirajlı gazetelerinden De Telegraaf’ın haberine göre Van Persie’nin eski kulübü olan Feyenoord’un, 34 yaşındaki forveti kadrosuna katmak için resmi girişimlerine başladığı bildirildi. Uzun süredir RvP’nin tek talibi konumundaki Feyenoord kulübünün yetkililerinin, yakında transfer görüşmesi için İstanbul’a geleceği bildirildi.   

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