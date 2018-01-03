Feyenoord, Robin van Persie'ye geliyor

Erdinç Şahin

Beklentileri bir türlü karşılayamayan, bu sezon da sakatlık ve hazır olmaması sebebiyle sadece 4 maç oynayaniçinsevindirecek bir gelişme yaşandı.Hollanda’nın yüksek tirajlı gazetelerindenhaberine göre’nin eski kulübü olan34 yaşındaki forveti kadrosuna katmak için resmi girişimlerine başladığı bildirildi. Uzun süredir RvP’nin tek talibi konumundaki Feyenoord kulübünün yetkililerinin, yakında transfer görüşmesi için İstanbul’a geleceği bildirildi.