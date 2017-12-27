Feyenoord, Robin Van Persie'yi bekliyor

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Fenerbahçe Tottenham'dan gelen 'Janssen'i geri gönderin' talebiyle sarsılırken, bir diğer forvet Robin van Persie'nin ise takımdan ayrılması isteniyor
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