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Feyenoord, Robin Van Persie'yi bekliyor

Fenerbahçe Tottenham'dan gelen 'Janssen'i geri gönderin' talebiyle sarsılırken, bir diğer forvet Robin van Persie'nin ise takımdan ayrılması isteniyor

Feyenoord, Robin Van Persie'yi bekliyor
Yönetim, Hollandalı oyuncu Robin van Persie ve menajeriyle yaptığı sözleşme fesih görüşmelerinde sona geldi. Diğer yandan Feyenoord da Van Persie’nin Fenerbahçe’den ayrılmasını dört gözle bekliyor.

Tecrübeli forvet, Sarı-Lacivertliler’den ayrıldıktan sonra eski takımıyla sözleşme imzalayacak. RVP, alt yapısından yetiştiği Feyenoord’dan 2004 yılında ayrılmıştı.
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