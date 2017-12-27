Feyenoord, Robin Van Persie'yi bekliyor

Erdinç Şahin

Yönetim, Hollandalı oyuncu Robin van Persie ve menajeriyle yaptığı sözleşme fesih görüşmelerinde sona geldi. Diğer yandanayrılmasını dört gözle bekliyor.Tecrübeli forvet, Sarı-Lacivertliler’den ayrıldıktan sonra eski takımıyla sözleşme imzalayacak. RVP, alt yapısından yetiştiği Feyenoord’dan 2004 yılında ayrılmıştı.