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Feyenoord Van Persie transferini açıkladı (Robin van Persie kimdir?)

Feyenoord cephesinden Van Persie açıklaması geldi. Takımın teknik direktörü Bronckhorst, tecrübeli oyuncu ile anlaştıklarını doğruladı

12 Ocak 2018, Cuma 21:21
Feyenoord Van Persie transferini açıkladı (Robin van Persie kimdir?)
Hollanda 1. Lig ekiplerinden Feyenoord, Robin van Persie ile anlaştıklarını açıkladı. Hollanda basınında yer alan haberlere göre yıldız oyuncu yarın sağlık kontrollerinden geçecek.
 

'ONUN GELİŞİ ÇOK İYİ OLACAK'


Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ise ," Herkes Robin hakkındaki fikirlerimi biliyor. Onu yaz ayında da transfer etmek istemiştik. Onun gelişi takım için çok iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Dirk Kuyt ile Van Persie'nin farklı karakterde oyuncular olduklarının altını çizden Hollandalı çalıştırıcı, "Herkes yapı olarak farklıdır. Dirk'in karakteri ve RvP'nin kazanımları farklı. Ben de diğer teknik direktörlere benzemiyorum. Burada karakter baş etken değil" diye konuştu.


ROBIN VAN PERSIE KİMDİR?


Manchester United’da Hollandalı Robin Van Persie  6 Ağustos 1983’de Rotterdam’da doğdu. Sağ ve sol kanatlar ile forvet arkasında da oynayabilmekte olsa bile Robin Van Persie’nin asıl mevkisi santrafordur. Oyun stili ve yetenekleri ile efsane futbolcu Marco van Basten’e benzetilen Robin van Persie, 2013’de Hollanda Milli Futbol Takımı’nın kaptanı olarak atanmıştır.

Robin van Persie, futbol kariyerine Excelsior Rotterdam takımında başladı. Buradan Feyenoord’un alt yapısına transfer edilen Robin Van Persie, daha sonra Feyenoord A takımına yükseldi. Feyenoord ile 2003 yılında UEFA Avrupa Ligi’ni kazanma başarısı gösterince 2004 yılında 2,75 milyon sterline Premier League ekiplerinden Arsenal’e Dennis Bergkamp’ın boşluğunu doldurmak için transfer oldu. Arsenal ile ilk sezonunda Community Shield ve 2005 FA Kupası’nı kazanan Robin van Persie, 2006 yılında Yılın Rotterdamlı Sporcusu ödülünü kazandı.

Robin van Persie, Arsenal’da oynadığı 8 yılda 3 kez Premier League Ayın Oyuncusu seçilirken 2011-12 sezonunda attığı 30 golle Premier League gol kralı olma sevinci yaşadı.

Bu başarıları Robin van Persie’ye 2012-13 sezonu başında 24 milyon £ karşılığında Manchester United FC takımına transfer olma yolunu açtı. Robin van Persie, 2012 yılında The Guardian gazetesi tarafından yapılan seçmede Dünyanın en iyi 100 futbolcusu içinde 7. sırada yer almıştır. Robin van Persie, 2012’den bu yana M.United’da oynadığı 86 maçta 48 gol atmıştır.


FENERBAHÇE KARİYERİ


Fenerbahçe'ye çok büyük umutlarla transfer edilen ve yılda 5 milyon Euro kazanan Van Persie, hayal kırıklığı yaşatarak ayrılıyor. İlk sezonunda ligde 16 gol atan Van Persie, sonrasında ise sakatlıklarla boğuştu. Akıllarda sadece derbi golleri kaldı.


 



 
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