15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Feyzioğlu: Şehidin maaşına haciz koyduran avukat hakkında işlemlere başlandı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan hakkında icra takibi başlatılması olayına ilişkin kanunen yetkili olan Yozgat Barosu tarafından gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi

14 Şubat 2018, Çarşamba 16:03
Feyzioğlu: Şehidin maaşına haciz koyduran avukat hakkında işlemlere başlandı
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Piyade Astsubay Üstçavuş Özalkan’ın (üstte) şehit olmasından hemen sonra hakkında icra takibi başlatılması olayına ilişkin kanunen yetkili olan Yozgat Barosu tarafından gerekli işlemlere başlandığını belirtti.

Astsubay Özalkan'ın, Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit olmasından bir gün sonra, emekli ikramiyesine ve aracına haciz konulmasını talep eden avukat Emine Gün'ün bürosunun camları dün bir kişi tarafından kırılmıştı.

Afrin şehidini icraya veren avukatın bürosuna saldırıAfrin şehidini icraya veren avukatın bürosuna saldırı

TBB Başkanı Feyzioğlu, itiraz makamı olarak konunun Türkiye Barolar Birliği’ne intikal etmesi halinde mevzuat çerçevesinde gerekli incelemenin yetkili kurullar tarafından hassasiyetle yerine getirileceğini vurguladı.

Olayla ilgili Yozgat Barosu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüşüldüğünü belirten Feyzioğlu, "Bu vesileyle şehidimize bir kez daha Büyük Allah’tan rahmet, tüm ailesine sabırlar, Türk Milleti’ne başsağlığı diliyor, bir meslektaşımızın isminin geçtiği bu olaydan dolayı derin bir üzüntü duyduğumuzu kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz" ifadesini kullandı.

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Selahattin Demirtaş: Biz bu vatanın evlatlarıyız

Selahattin Demirtaş: Biz bu vatanın evlatlarıyız

Vatan Partisi HDP'nin kapatılması için savcılığa başvurdu

Vatan Partisi HDP'nin kapatılması için savcılığa başvurdu
Ardahan'da 25 gram Kırmızı Cıva ele geçirildi

Ardahan'da 25 gram Kırmızı Cıva ele geçirildi
Cilvegözü'nde teröristlere gönderilen kamuflajlar ele geçirildi

Cilvegözü'nde teröristlere gönderilen kamuflajlar ele geçirildi
Afrin'de Kude Köyü teröristlerin elinden alındı

Afrin'de Kude Köyü teröristlerin elinden alındı
Şehit edilen Uzman Çavuş'un tabancası, öldürülen PKK'lılardan çıktı

Şehit edilen Uzman Çavuş'un tabancası, öldürülen PKK'lılardan çıktı
Bank Asya'ya para yatıran birlik yöneticilerine operasyon: Zekeriya Mete de gözaltında

Bank Asya'ya para yatıran birlik yöneticilerine operasyon: Zekeriya Mete de gözaltında
Son dakika! Bakan açıkladı: Türkiye'den Irak'a 5 milyar dolar kredi

Son dakika! Bakan açıkladı: Türkiye'den Irak'a 5 milyar dolar kredi
CHP İstanbul'da Yasemin Öney Cankurtaran'ı mı aday gösterecek?

CHP İstanbul'da Yasemin Öney Cankurtaran'ı mı aday gösterecek?
Rusya’da 'Türkiye ikinci S-400 anlaşmasına hazırlanıyor' iddiası

Rusya’da 'Türkiye ikinci S-400 anlaşmasına hazırlanıyor' iddiası
Düzce eski Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in tartışılan aracı satıldı

Düzce eski Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in tartışılan aracı satıldı