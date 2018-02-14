Feyzioğlu: Şehidin maaşına haciz koyduran avukat hakkında işlemlere başlandı

Afrin şehidini icraya veren avukatın bürosuna saldırı

Yusuf Cevahir

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Piyade Astsubay Üstçavuş Özalkan’ın (üstte) şehit olmasından hemen sonra hakkında icra takibi başlatılması olayına ilişkin kanunen yetkili olan Yozgat Barosu tarafından gerekli işlemlere başlandığını belirtti.Astsubay Özalkan'ın, Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit olmasından bir gün sonra, emekli ikramiyesine ve aracına haciz konulmasını talep eden avukat Emine Gün'ün bürosunun camları dün bir kişi tarafından kırılmıştı.TBB Başkanı Feyzioğlu, itiraz makamı olarak konunun Türkiye Barolar Birliği’ne intikal etmesi halinde mevzuat çerçevesinde gerekli incelemenin yetkili kurullar tarafından hassasiyetle yerine getirileceğini vurguladı.Olayla ilgili Yozgat Barosu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüşüldüğünü belirten Feyzioğlu, "Bu vesileyle şehidimize bir kez daha Büyük Allah’tan rahmet, tüm ailesine sabırlar, Türk Milleti’ne başsağlığı diliyor, bir meslektaşımızın isminin geçtiği bu olaydan dolayı derin bir üzüntü duyduğumuzu kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz" ifadesini kullandı.