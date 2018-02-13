Fezi Altun’dan yıla damga vuracak “ultraviolet” makyaj tüyoları

Elif Bayram

Max Factor makyaj artisti Fezi Altun, bu yılın olmazsa olmaz rengi ultravioleti ister gece ister gündüz makyajında kullanmak isteyen kadınlar için sırlarını paylaştı.1- Makyajınızda yılın rengi Ultravioleti taşımak ve trend bir görünüm elde etmek için tercih etmeniz gereken ve benim de favorim olan ürünlerin başında Masterpiece Nude Pallete Rose Nudes rengi geliyor. Bu palet ile ister günlük bir makyaj, ister büyüleyici bir gece makyajı elde edebilirsiniz.2- Fezi Altun; Günlük bir makyaj için Rose Nudes Palette’te olan en açık rengi ile bir baz yaratıp, gözün katlanma kısmına 5.sıradaki tonuyla hafif bir gölge verip kirpiklerinize Fusion False Lash Effect maskarayı sürmeniz yeterli olacaktır diyor.3- Göz makyajına biraz daha kontur katmak ve çekici bir görünüme sahip olmak isteyenlere de Fezi Altun şu tavsiyede bulunuyor; Masterpiece Nude Pallete Rose paletindeki 7. ve 8. tonları karıştırıp kirpik diplerinden gözün katlanma kısmına dağıtmanız yeterli olacaktır. Smokey görüntüsünü elde edebilmek için kirpik diplerinize Eyefinity Smoke Eye Pencil Royal Violet / Crushed Gold renginin mor tonunu sürüp hafifçe dağıtmanız sonucunda çekici ve profesyonelce uygulanmış bir göz makyajı elde edebilirsiniz.4- Makyajınıza, göz çevreniz için uygun olan tonda bir göz altı kapatıcısı uygulamadan önce göz çevrenizde oluşmuş bir renk farkı varsa ( mor halka görüntüsü, pembeye donuk kırmızılık ve yorgun bir ifade) öncesinde Color Correct Stick serisinden Dullnes rengi ile nötr edip, sonrasında Master Touch Concealer ile tamamlayabilirsiniz.5- Fezi Altun son olarak dudaklarınıza sezonun favori lipgloss’u Honey Lacquer Blooming Berry’i sürerek yılın rengi olan Ultra Violeti makyajınıza taşıyabileceğinizi belirtiyor.Max Factor Masterpiece Nude Palette’in tavsiye edilen satış fiyatı 74,90 TLMax Factor Fushion False Lash Effect’in tavsiye edilen satış fiyatı 55.90 TLMax Factor Eyefinity Smoke Eye Pencil’ın tavsiye edilen satış fiyatı 39.90 TLMax Factor Colour Corrector Stick’in tavsiye edilen satış fiyatı 49.90 TLMax Factor Master Touch Concealer’ın tavsiye edilen satış fiyatı 56,90 TLMax Factor Honey Lacquer’ın tavsiye edilen satış fiyatı 44,90 TL