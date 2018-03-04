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Fi 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Fi final ne zaman?

Türkiye'nin en çok izlenen internet dizilerinden biri olan Fi Çi 10. final bölümü fragmanı yayınlandı. Final yaparak izleyenlerini hayal kırıklığına uğratan Fİ Çİ 10. bölüm fragmanı sonunda yayınlandı. Herkes fi çi neden bitti? diye merak ederken Azra Kohen'den de Hatırladığını üzere son bölümde Duru, Can Manay'ın elinden kaçmış ve Deniz'in yanına gitmişti. Manay cinayet şüphelisi olarak her yerde aranıyordu. Bakalım final bölümünde Can Manay'ı polisler yakalayabilecek mi? Aynı zamanda Fi Çi'nin yeni final bölümü ne zaman sorusu da cevap buldu. İşte Fi Çi ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

Fi 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Fi final ne zaman?
Fi Çi 10. final bölümü fragmanı yayınlandı! 9 Mart 2018 tarihinde Puhu TV'de final yapacak olan Fi Çi dizisi internet mecrasına son veriyor. Başrollerini Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsur ve Berrak Tüzünataç'ın aldığı Fi Çi 10. bölümüyle izleyicisinden ayrılıyor. Peki, Fi Çi'nin final bölümünde ne olacak? Akıllara kazınan bir final sahnesi yapacaklar mı? Merakla beklenen son bölüm 9 Mart'ta olacak. Bilindiği üzere Özge Egeli, Can Manay'ın bütün yaptıklarını ortaya çıkarıyor ve onu polise şikayet ederek cinayet şüpheli olarak her yerde aranıyor. Duru ise Can Manay'ın elinden kurtulmak için elinden gelen her şeyi yaptı ve eski sevgilisi Deniz'in yanına sığındı. Diğer bir taraftan ise Duru baleyi bırakmadı ve Afife balesinin başrol oyuncusu olarak sahnedeki yerini alacak. Fi Çi'nin final fragmanında da Duru ile Deniz'i yine beraber görüyoruz, fragmanın sonunda Can Manay'ın silüeti ortaya çıkıyor. Bakalım final bölümünde neler olacak? İşte Fi Çi final bölümüyle ilgili detayları...


Puhu TV Fi Çi hayranları için bir de sürpriz yapmıştı. Fi macerası adı altında sevilen karakterlere can veren oyuncuların rol aldığı karakterleri yorumladığı bölümleri seyircisine sunmuştu. Öncelikle Fi Duru'nun macerası yayınlandı daha sonra Fi Deniz'in maceraları izleyicisi ile buluştu. Fi maceralarını izlemek için buradan ulaşabilirsiniz. 
 

Fİ Çİ 10. BÖLÜM FRAGMANI- Fİ Çİ FİNAL


Tutkunun peşinden koşanların, yanma pahasına ateşe uçanların ve acıdan geçerek kendi gerçeğine ulaşanların hikayesi Fi Çi 10. bölüm fragmanı yayınlandı. İzlemek için aşağıda bulunan butona tıklayarak kesintisiz izleyebilirsiniz. Fi Çi'nin diğer bölümleri için buradan ulaşabilirsiniz.

Fİ Çİ FİNAL NE ZAMAN

Fi Çi Pi kitaplarından uyarlanan Fi Çi dizisi 10. bölümüyle izleyicisine veda edecek. Fi Çi'nin son (final) bölümü 9 Mart 2018 tarihinde Saat 21.00'da Puhu Tv'de yayınlanacak.

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Fİ Çİ 9. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU 

Yeni bölümü izlemeden önce son bölümde neler olmuştu hatırlayalım. Fi Çi 9. bölümde; yangının ortasında baygın kalan Can ve Duru kurtuldu. Yangında Duru'nun bacağı yaralanırken, Can ise ufak yaralarla kurtuldu. Çocukluğundan beri sevilmediğini ve sevginin ne olduğunu bilmeyen Can, Duru'ya duygusal bir konuşma yaptı. Duru ise ayağından dolayı yalnız kalmak istemediğini dile getirdi. Bu durum ise Can'ın hoşuna gitti. Daha sonrasında ayağının daha iyi olduğunu fark eden Duru, kaçma planı kurdu. 

Kaza yapan Özge ise hastanede yattığı sırada televizyondan Sadık'ın öldüğü haberini aldı ve hastaneyi terk ederek Can'ın yanına gitti. Duru'yu yalnız bırakıp, Özge'nin yanına inen Can, Özge tarafından küçük bir saldırıya uğradı. Bu sırada odada yalnız kalan Duru, kaçma planını hızlandırdı ve Can'ın arabasının anahtarlarını alarak otelden uzaklaştı. Otel görevlileri ise Can'a bu durumu haber verdi. Can ise Duru'nun peşine koyuldu. Duru, ilk soluğu annesinin yanında aldı fakat beklemediği bir olay yaşadı. Ve annesinin yanından da ayrılmak zorunda kaldı.

Özge ise eve geldiği sırada kapının çalmasıyla telaşlandı. Dikkatlice kapıyı açarak şaşkınlığa uğradı. Kapıda saksıda duran bir çiçek vardı ve bu saksının içinde Can'ın eski sevgilisini yüksekten attığı görüntüleri vardı. Bunu gören Özge mutluluktan havaya uçarak Sadık'ın ölmediğini anladı. Ve o görüntü kayıtlarıyla hemen kanala giderek, kayıtları yayına koydu. Böylelikle Can Manay'ın gerçekte kim olduğunu herkese duyurdu.

Yurtdışından gelen Deniz ise dans okuluna uğrayarak kötü haberi aldı. Dans gösterisinin iptal olduğunu ve Duru'nun sakatladığını duyan Deniz çok üzüldü. 

Can ise Duru'yu ararken ilk soluğu Deniz'in yanında aldı ve Deniz'e hesap sordu. Deniz ise Duru'nun nerede olduğunu bilmediğini ve onun başına kötü bişey gelirse Can'ı öldüreceğini dile getirdi.

Fİ Çİ NEDEN BİTTİ

Fi Çi Pi kitaplarının yazarı Azra Kohen, Fi Çi'nin neden bittiğini şöyle açıkladı: Doğru olanı yapmak lazım, şu an kendi merkezinden çıktığı için amacına hizmet etmediği için devam etmesinin bir anlamı yok." diyerek diziye son verileceğini söyledi.

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